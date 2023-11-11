ВСУ потеряли 305 бойцов убитыми и ранеными: ВС России отразили три атаки противника на Донецком направлении

Российские военнослужащие в ходе работы на Донецком направлении СВО за сутки отразили три атаки ВСУ, заявили в Минобороны РФ. По данным ведомства, противник потерял на этом направлении до 305 военнослужащих убитыми и ранеными. Наряду с этим российские войска за сутки нанесли удар по складу ВСУ в Киевской области и сбили украинский МиГ-29.

На Купянском направлении подразделения группировки «Запад» в ходе активных действий при поддержке авиации и артиллерии отразили три атаки штурмовых групп 54-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Синьковка и Загоруйковка (Харьковская область). Об этом заявили в Минобороны России.

Также по теме Guardian: в ВСУ опасаются, что Россия построит новые мощные укрепления Украинское военное руководство опасается, что Вооружённые силы России построят ещё более мощные укрепления в зоне специальной военной...

В секторе уничтожены до 50 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и два пикапа. В ходе контрбатарейной борьбы поражены две самоходные артиллерийские установки Krab польского производства, САУ «Гвоздика», а также гаубица Д-30.

На Краснолиманском направлении благодаря слаженным действиям подразделений группировки войск «Центр», ударам авиации и артиллерии отражены две атаки штурмовых групп 47-й механизированной бригады ВСУ в районе Петровского (ЛНР).

Наряду с этим поражены живая сила и техника подразделений 24-й и 47-й механизированных бригад ВСУ в районах н. п. Петровское и Розовка (ЛНР). Противник потерял до 80 военнослужащих, три боевые бронированные машины и четыре автомобиля.

На Донецком направлении подразделения группировки «Юг» во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили три атаки противника и поразили живую силу и технику ВСУ в районах н. п. Васюковка, Раздоловка и Клещеевка (ДНР).

Общие потери противника на этом направлении составили до 305 военнослужащих убитыми и ранеными. Уничтожены пять боевых бронированных машин, шесть автомобилей, САУ Krab и гаубица Д-30.

Также на russian.rt.com Поражены пункты размещения националистов и наёмников: ВС РФ за неделю нанесли 11 групповых ударов по инфраструктуре ВСУ

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» во взаимодействии с авиацией и артиллерией поразили скопления живой силы и техники 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе н. п. Новомихайловка (ДНР). Противник потерял до 140 военнослужащих и два автомобиля.

В ходе контрбатарейной борьбы за сутки поражены САУ М119 Paladin производства США, две САУ Krab, две гаубицы FH70 производства Великобритании, четыре артиллерийские системы М777 производства США, а также гаубица «Мста-Б».

На Запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке авиации и артиллерии поразили скопления живой силы и техники 33-й и 118-й механизированных бригад ВСУ в районе н. п. Работино (Запорожская область).

В результате уничтожены до 50 военнослужащих, два автомобиля, САУ «Акация», а также гаубица М119.

На Херсонском направлении в районах н. п. Антоновка и Шляховое (Херсонская область) уничтожены до 60 военнослужащих ВСУ, танк, три автомобиля, а также гаубица «Мста-Б».

Авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ поразили живую силу и военную технику ВСУ в 114 районах. Кроме того, в районе н. п. Девички (Киевская область) поражён склад боеприпасов 43-й механизированной бригады ВСУ.

Средства противовоздушной обороны уничтожили самолёт МиГ-29 воздушных сил Украины в районе города Запорожье. За сутки перехвачено пять реактивных снарядов системы HIMARS. Наряду с этим сбито 38 украинских беспилотников.

Минобороны России также опубликовало кадры боевой работы расчётов 82-мм миномётов тульских десантников на Артёмовском направлении.

Как заявили в ведомстве, разведка десантников получила данные о закреплении противника на одном из участков в зоне ответственности.

По словам бойца с позывным Ртуть, задача миномётного расчёта — уничтожать пехоту на переднем крае и не допускать подвоз и ротацию.

Он также рассказал, что после активных наступательных действий, которые наблюдались в ходе летней кампании, противник изменил подход.

«Противник перешёл в так называемое ползучее наступление. Большими силами, колоннами, как это было в самом начале, он активных действий не предпринимает. Основные усилия противник сосредоточил на перемещении мелкими группами», — рассказал военный.