ВС России отразили две атаки ВСУ на Краснолиманском направлении за сутки
- РИА Новости
«На Краснолиманском направлении... отражены две атаки штурмовых групп 47-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Петровское Луганской Народной Республики», — говорится в сообщении Минобороны России.
По данным ведомства, потери противника составили до 80 военнослужащих.
При этом потери ВСУ за сутки составили до 305 военных на Донецком направлении.
Ранее подразделения Южной группировки ВС России на Донецком направлении отразили шесть атак штурмовых групп украинской армии.