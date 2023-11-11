ВС России отразили две атаки ВСУ на Краснолиманском направлении за сутки

Российские войска отразили две атаки штурмовиков ВСУ за минувшие сутки на Краснолиманском направлении.

«На Краснолиманском направлении... отражены две атаки штурмовых групп 47-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Петровское Луганской Народной Республики», — говорится в сообщении Минобороны России.

По данным ведомства, потери противника составили до 80 военнослужащих.

При этом потери ВСУ за сутки составили до 305 военных на Донецком направлении.

Ранее подразделения Южной группировки ВС России на Донецком направлении отразили шесть атак штурмовых групп украинской армии.