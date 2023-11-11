Guardian: в ВСУ опасаются, что Россия построит новые мощные укрепления

Украинское военное руководство опасается, что Вооружённые силы России построят ещё более мощные укрепления в зоне специальной военной операции.

Об этом пишет газета The Guardian.

Отмечается, что система дистанционной установки мин может заложить снаряды гораздо быстрее, чем сапёры украинской армии смогут их уничтожить.

«Есть опасения, что со временем Россия создаст систему глубоких фортификаций за пределами своих существующих укреплённых позиций», — говорится в публикации.

Ранее Военная хроника рассказала, как и почему мины мешают украинским военным и как российские бойцы минируют подходы к своим позициям.