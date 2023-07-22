Военная хроника рассказала о ситуации с минными полями в зоне СВО

Военная хроника рассказала, как и почему мины мешают украинским военным, а так же как российские бойцы минируют подходы к своим позициям.

Отмечается, что за 1,5 месяца изнурительного контрнаступления ВСУ потеряли от 28 тыс. до 30 тыс. военнослужащих и сотни единиц бронетехники. Украинские войска лишились значительной части танков и БМП, хотя именно эта техника, по замыслу Киева, должна была обеспечить высокую мобильность украинских механизированных бригад для быстрого прорыва российской обороны и введения в бой резервов.

«Одна из главных причин неудач ВСУ кроется в плотном минировании всех подходов к фронту российской армией. По оценкам зарубежных экспертов, общая площадь минных полей может превышать размер шести таких стран, как Бельгия», — говорится в заявлении.

Уточняется, что, подорвавшись на мине, один танк тормозит продвижение целой колонны, которая становится лёгкой мишенью для артиллерии и фронтовой авиации. Происходит размен дефицитной западной брони на дешёвые и массовые мины, а наступление замедляется.

Российские военные стараются грамотно минировать подходы к своим позициям. Зачастую мину вручную устанавливают сапёры. Для создания минных полей в особо опасных зонах применяют инженерную систему дистанционного минирования «Земледелие». В арсенале ВС России немало различных мин.

«Против бронетехники используют как классические ТМ-62М, так и современные средства вроде прыгающих мин ПТКМ-1Р. Последние представляют собой, по сути, миномёты, которые по баллистической траектории поражают крыши и другие слабозащищённые места бронетехники при приближении на расстояние удара. ПМН — противопехотная мина нажимная — работает по тому же принципу, что и ТМ-62, но срабатывает от гораздо меньшего усилия и веса, не позволяя пехоте двигаться там, где не может пройти техника», — рассказала Военная хроника.

В настоящий момент ситуация складывается так, что почти за 50 дней максимальное продвижение ВСУ на Южном направлении составило всего пять из 100 км, отделяющих украинские войска от побережья Азовского моря. Из-за плотного минирования украинские военные не смогли преодолеть первую линию обороны ВС России, а на многих участках фронта — даже приблизиться к ней.

Ранее председатель комитета начальников штабов Вооружённых сил США генерал Марк Милли заявил, что потери украинских военных в ходе контрнаступления объясняются в основном минными полями.