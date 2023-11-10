Поражены пункты размещения националистов и наёмников: ВС РФ за неделю нанесли 11 групповых ударов по инфраструктуре ВСУ

Российские военные в период с 4 по 10 ноября нанесли 11 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками по инфраструктуре ВСУ, арсеналам, местам хранения артиллерийских боеприпасов, вооружения и военной техники, а также по базам горюче-смазочных материалов. Среди поражённых ВС РФ объектов были пункты размещения украинских националистов и иностранных наёмников.

ВС РФ в период с 4 по 10 ноября нанесли 11 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками по военной аэродромной инфраструктуре, арсеналам, местам хранения артиллерийских боеприпасов, вооружения и военной техники, а также по базам горюче-смазочных материалов противника. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Среди поражённых объектов — пункты размещения подразделений украинских военнослужащих, националистов и иностранных наёмников. Все назначенные объекты поражены.

Кроме того, российские средства противовоздушной обороны в течение недели сбили восемь боевых самолётов Воздушных сил Украины, в том числе четыре МиГ-29, два Су-27 и два штурмовика Су-25.

Брифинг Министерства обороны Российской Федерации

Наряду с этим сбито 32 реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, 12 крылатых тактических ракет Storm Shadow и SCALP, две противокорабельные ракеты «Нептун», две управляемые авиационные бомбы JDAM, а также 205 украинских беспилотников.

Обстановка на направлениях СВО

На Купянском направлении подразделения группировки «Запад» в течение недели улучшили положение по переднему краю на отдельных участках и отразили 18 атак противника.

Авиация и артиллерия поразили живую силу и технику 25-й воздушно-десантной, 68-й егерской, 14, 54 и 67-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Синьковка, Ивановка, Загоруйковка (Харьковская область), Свердловка и Стельмаховка (ЛНР).

Противник потерял в этом секторе свыше 710 военнослужащих, танк, 11 боевых бронированных машин, 18 автомобилей и 16 орудий полевой артиллерии.

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На Краснолиманском направлении подразделения группировки «Центр» при поддержке авиации, артиллерии и тяжёлых огнемётных систем отразили девять атак штурмовых групп 1-й бригады специального назначения, 24-й и 47-й механизированных бригад ВСУ, а также 15-го полка Нацгвардии Украины.

Кроме того, в районах н. п. Ямполовка и Серебрянка (ДНР) поражены скопления живой силы и техники 67-й механизированной бригады ВСУ и 125-й бригады территориальной обороны.

В общей сложности противник потерял здесь за указанный период более 725 военнослужащих убитыми и ранеными, три танка, 13 боевых бронированных машин, 20 автомобилей, шесть орудий полевой артиллерии и две боевые машины РСЗО.

На Донецком направлении группировка войск «Юг» поразила живую силу и технику ВСУ в районах н. п. Марьинка, Курдюмовка, Богдановка, Андреевка и Клещеевка (ДНР). За прошедшую неделю российские подразделения отразили 16 атак противника. ВСУ потеряли более 1590 военнослужащих убитыми и ранеными, три танка, 14 боевых бронированных машин, 32 автомобиля, 17 орудий полевой артиллерии и три боевые машины РСЗО.

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На Южно-Донецком направлении подразделения группировки «Восток» заняли более выгодные рубежи и позиции, а также отразили три атаки противника.

По данным МО РФ, авиация и артиллерия поразили подразделения 79-й десантно-штурмовой, 58-й мотопехотной бригад ВСУ, а также 105-й и 128-й бригад теробороны в районах н. п. Новомихайловка, Старомайорское, Урожайное (ДНР) и Приютное (Запорожская область).

В общей сложности противник потерял в этом секторе свыше 800 военнослужащих убитыми и ранеными, танк, 12 боевых бронированных машин и 22 автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены восемь орудий полевой артиллерии и боевая машина РСЗО. Кроме того, в районе н. п. Богатырь (ДНР) уничтожен склад артиллерийских боеприпасов 127-й бригады территориальной обороны.

На Запорожском направлении подразделения российских войск вели активную оборону, в ходе которой отражены 14 атак противника в районах н. п. Вербовое и Работино (Запорожская область). Наряду с этим в районах н. п. Малая Токмачка и Степовое (Запорожская область) поражены живая сила и техника 33, 65 и 118-й механизированных бригад ВСУ.

Противник потерял здесь за неделю до 495 военных, пять танков, 32 боевые бронированные машины, 13 автомобилей, а также шесть орудий полевой артиллерии.

Кроме того, как заявили в МО РФ, на Херсонском направлении противник предпринимал неудачные попытки высадки для захвата плацдарма на островах и левом берегу Днепра, в ходе которых были поражены подразделения 35-й и 36-й бригад морской пехоты ВСУ.

В результате активных упреждающих действий ВС РФ и огневых налётов артиллерии потери ВСУ за неделю составили до 505 военнослужащих, 18 орудий полевой артиллерии, 15 лодок и 25 автомобилей.

Кроме того, в течение недели на данном направлении сдались в плен 26 украинских военнослужащих.