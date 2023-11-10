ВС России поразили военных ВСУ при попытках высадиться на островах около Херсона

ВС России поразили два подразделения морской пехоты ВСУ в результате их попыток высадиться на островах вблизи Херсона и левом берегу Днепра.

Об этом говорится в сводке ведомства за неделю.

«На Херсонском направлении противник предпринимал неудачные попытки высадки для захвата плацдарма на островах и левом берегу Днепра, в ходе которых нанесено поражение подразделениям 35-й и 36-й бригад морской пехоты ВСУ», — отметили в министерстве.

Ранее Минобороны сообщило о поражении живой силы и техники 117-й бригады теробороны и 118-й мехбригады ВСУ в районе н. п. Работино.