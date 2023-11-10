Военкор RT показал, как бойцы штурмуют опорник ВСУ на Северском направлении

Военкор RT Александр Яремчук показал эпизод боя на Северском направлении, где ВСУ попытались занять круговую оборону на опорном пункте, однако попали под удары российской артиллерии.

На видео показано, как дезориентированные украинские военные ведут огонь в разных направлениях после того, как рядом стали разрываться мины.

Группа разведчиков 2-го АК Южной группировки войск после этого штурмом взяла опорник противника в лесах на этом участке фронта.

Также военкор RT Станислав Обищенко побывал на позициях российских бойцов под Клещеевкой.

Военные рассказали ему, что здесь основная задача артиллеристов — прикрытие пехоты и штурмовиков. Работы на данном направлении много — 122-мм гаубицы стреляют круглые сутки.