Военкор RT показал, как бойцы штурмуют опорник ВСУ на Северском направлении
На видео показано, как дезориентированные украинские военные ведут огонь в разных направлениях после того, как рядом стали разрываться мины.
Группа разведчиков 2-го АК Южной группировки войск после этого штурмом взяла опорник противника в лесах на этом участке фронта.
Также военкор RT Станислав Обищенко побывал на позициях российских бойцов под Клещеевкой.
Военные рассказали ему, что здесь основная задача артиллеристов — прикрытие пехоты и штурмовиков. Работы на данном направлении много — 122-мм гаубицы стреляют круглые сутки.