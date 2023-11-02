Средствами противовоздушной обороны: в МО РФ заявили о перехвате четырёх ракет Storm Shadow за сутки
В МО РФ заявили о перехвате четырёх ракет Storm Shadow за сутки
- РИА Новости
По данным Минобороны России, за сутки средства противовоздушной обороны перехватили четыре крылатые ракеты Storm Shadow, три противокорабельные ракеты «Нептун» и восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Кроме того, уничтожен 31 украинский беспилотник.
Авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ поразили живую силу и военную технику ВСУ в 132 районах. Как уточнили в МО, на аэродроме Миргород (Полтавская область) поражён самолёт Су-27 Воздушных сил Украины.
В районе н. п. Янтарное (Херсонская область) уничтожена станция радиоэлектронной борьбы «Буковель», а в районе н. п. Серебрянка (ДНР) поражён пункт управления 67-й механизированной бригады ВСУ.
Накануне глава Минобороны РФ Сергей Шойгу отметил эффективность работы системы ПВО в рамках специальной военной операции.Также на russian.rt.com Шойгу: украинская армия истощается, деморализация среди личного состава растёт
В ходе вступительного слова на тематическом селекторном совещании министр заявил, что за прошедший месяц расчёты ПВО уничтожили свыше 1,4 тыс. средств воздушного нападения противника.
Обстановка в зоне СВО
На Купянском направлении подразделения группировки «Запад» при поддержке авиации, артиллерии и тяжёлых огнемётных систем отразили две атаки штурмовых групп 57-й мотопехотной бригады ВСУ в районе населённого пункта Синьковка (Харьковская область). Противник потерял до 20 военнослужащих, а также три автомобиля.
Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены боевые машины РСЗО «Ураган» и «Град», две самоходные артиллерийские установки Krab польского производства, самоходные артиллерийские установки АS-90 производства Великобритании и «Гвоздика», а также две гаубицы Д-30.
На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» при поддержке авиации и артиллерии отразили две атаки штурмовых групп 24-й и 63-й механизированных бригад ВСУ в районе н. п. Червоная Диброва (ЛНР). В результате уничтожены до 40 военнослужащих ВСУ, а также шесть боевых машин пехоты и три автомобиля.
- Заявление начальника пресс-центра группировки «Центр»
На Донецком направлении подразделения группировки «Юг» при поддержке авиации и артиллерии отразили атаку штурмовой группы 5-й штурмовой бригады ВСУ в районе н. п. Клещеевка (ДНР).
Кроме того, поражены живая сила и техника 54-й, 93-й механизированных и 10-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах н. п. Раздоловка, Звановка и Андреевка (ДНР).
За сутки противник потерял до 115 военнослужащих, а также танк, девять боевых машин пехоты, в том числе восемь БМП Bradley американского производства, и четыре автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены две самоходные артиллерийские установки Krab, артиллерийская система М777 и гаубица Д-20.
Кроме того, уничтожен пункт управления БПЛА ВСУ в районе н. п. Резниковка (ДНР) и склад боеприпасов 54-й механизированной бригады ВСУ в районе н. п. Верхнекаменское (ДНР).
На Южно-Донецком направлении подразделения группировки «Восток» во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией поразили живую силу и технику 72-й механизированной бригады ВСУ, 105-й и 128-й бригад территориальной обороны в районах н. п. Старомайорское, Новомихайловка (ДНР) и Приютное (Запорожская область).
По данным российской стороны, ВСУ потеряли до 165 военнослужащих, а также семь танков, две боевые бронированные машины и пять автомобилей.
В ходе контрбатарейной борьбы поражены боевая машина РСЗО «Град», две гаубицы FH70 и две САУ «Гвоздика».
На Запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке авиации, артиллерии и тяжёлых огнемётных систем поразили живую силу и технику 33-й и 65-й механизированных бригад ВСУ в районе н. п. Работино (Запорожская область). Противник потерял до 100 военнослужащих, а также четыре боевые бронированные машины, два автомобиля и две гаубицы М119 производства США.
На Херсонском направлении уничтожены до 30 военнослужащих ВСУ, а также пять автомобилей.