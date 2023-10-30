В Черкасской области: МО РФ сообщило об уничтожении арсенала авиационных средств поражения ВСУ

Арсенал авиационных средств поражения ВСУ уничтожен российскими войсками в Черкасской области. Также в Минобороны РФ сообщили о поражении пунктов управления 43-й, 67-й механизированных бригад, 35-й бригады морской пехоты и 31-й бригады оперативного назначения в ДНР, Харьковской и Николаевской областях. Кроме того, в течение прошедших суток ВС РФ отразили в общей сложности 12 атак украинских войск на Купянском, Краснолиманском и Запорожском направлениях.

В районе населённого пункта Дубиевка (Черкасская область) уничтожен арсенал авиационных средств поражения ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Кроме того, оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 128 районах.

Также были поражены пункты управления 43-й, 67-й механизированных бригад, 35-й бригады морской пехоты и 31-й бригады оперативного назначения в ДНР, Харьковской и Николаевской областях.

Средствами противовоздушной обороны перехвачено два реактивных снаряда HIMARS, уничтожено 39 беспилотных летательных аппаратов в ДНР, ЛНР, Харьковской, Запорожской и Херсонской областях.

Ситуация на линии фронта

Также в Минобороны РФ рассказали об успехах российских войск на линиях боесоприкосновения в зоне СВО.

На Купянском направлении подразделения Западной группировки войск в ходе активных действий при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжёлых огнемётных систем отразили девять атак штурмовых групп 54-й механизированной и 57-й мотопехотной бригад ВСУ в районах н. п. Синьковка и Тимковка (Харьковская область).

Также по теме На трёх направлениях: российские войска за сутки отразили восемь атак ВСУ в зоне СВО Подразделения ВС РФ в течение прошедших суток отразили восемь атак украинской армии на Купянском, Краснолиманском и Южно-Донецком...

Потери противника составили до 90 военнослужащих, два танка, три боевые машины пехоты и два автомобиля.

На Краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск «Центр», ударами армейской авиации, огнём артиллерии отражены две атаки штурмовых групп 24-й механизированной бригады ВСУ и 5-й бригады нацгвардии возле н. п. Григоровка и Кирово (ДНР). Потери ВСУ составили до 70 военнослужащих и три пикапа.

На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск при поддержке артиллерии и тяжёлых огнемётных систем нанесли поражение живой силе и технике 22-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой и 4-й танковой бригад ВСУ вблизи н. п. Марьинка, Андреевка и Клещеевка (ДНР).

Потери противника составили до 285 военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины, три автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены две артиллерийские системы М777 производства США, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

Кроме того, Су-25 ВКС России нанесли ракетные авиационные удары по военным объектам подразделений ВСУ на Донецком направлении. Экипажи штурмовой авиации уничтожили замаскированные укреплённые полевые позиции и бронированную технику противника.

Также на russian.rt.com Укреппозиции ВСУ уничтожены: как штурмовая авиация ВКС России работает на Донецком направлении

На Южно-Донецком направлении подразделениями группировки войск «Восток» во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 72-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 105-й и 118-й бригад территориальной обороны в районах н. п. Приютное (Запорожская область), Новомихайловка, Никольское и Угледар (ДНР).

Противник потерял свыше 100 военнослужащих, два бронетранспортёра, два пикапа, а также пушку «Гиацинт-Б».

На Запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжёлых огнемётных систем отразили атаку штурмовой группы 65-й механизированной бригады ВСУ возле н. п. Работино (Запорожская область).

Потери противника составили до 220 военнослужащих убитыми и ранеными, два танка, в том числе Leopard производства ФРГ, две боевые бронированные машины и три пикапа. В ходе контрбатарейной борьбы поражены две артиллерийские системы М777 производства США, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, а также гаубица «Мста-Б».

На Херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожены до 70 военнослужащих, три автомобиля. Поражены гаубицы «Мста-Б» и Д-20, а также пушка «Гиацинт-Б».