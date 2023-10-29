На трёх направлениях: российские войска за сутки отразили восемь атак ВСУ в зоне СВО

Подразделения ВС РФ в течение прошедших суток отразили восемь атак украинской армии на Купянском, Краснолиманском и Южно-Донецком направлениях, сообщили в Минобороны России. Наряду с этим были уничтожены два пункта управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ на Донецком направлении. Кроме того, в Харьковской области российские войска поразили узел связи 66-й механизированной бригады ВСУ, а в ДНР — командно-наблюдательный пункт подразделения 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.

В течение прошедших суток подразделения российских войск отразили в общей сложности восемь атак различных бригад ВСУ на Купянском, Краснолиманском и Южно-Донецком направлениях. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Так, на Купянском направлении подразделения Западной группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии отразили две атаки 14-й и 43-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Синьковка (Харьковская область) и Надия (ЛНР). Потери противника составили до 165 военнослужащих и два пикапа.

На Краснолиманском направлении грамотными действиями подразделений группировки войск «Центр», ударами армейской авиации, огнём артиллерии отражены две атаки штурмовых групп 21-й и 63-й механизированных бригад ВСУ возле населённых пунктов Ямполовка (ДНР) и Червоная Диброва (ЛНР). К тому же нанесено поражение живой силе и технике 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ неподалёку от населённого пункта Торское (ДНР) и Серебрянского лесничества.

Суточные потери противника составили до 70 военнослужащих, две боевые бронированные машины и два пикапа.

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На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией отражено четыре атаки штурмовых групп 58-й мотопехотной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 128-й бригады территориальной обороны в районах населённых пунктов Урожайное, Новомихайловка и Старомайорское (ДНР). Нанесено огневое поражение скоплениям живой силы 72-й механизированной бригады ВСУ возле населённых пунктов Угледар и Водяное (ДНР).

Потери противника составили до 130 военнослужащих, бронетранспортёр, два автомобиля, а также гаубица Д-20.

Кроме того, на Донецком направлении подразделения Южной группировки войск при поддержке артиллерии и тяжёлых огнемётных систем нанесли поражение живой силе и технике 28-й механизированной и 3-й штурмовой бригад ВСУ возле населённых пунктов Андреевка, Яковлевка, Артёмовское, Клещеевка и Курдюмовка (ДНР). Потери ВСУ составили до 110 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа. В ходе контрбатарейной борьбы поражены артиллерийская система М777 производства США и гаубица Д-30.

Кроме того, было уничтожено два пункта управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ.

Также в оборонном ведомстве опубликовали видео уничтожения укреплений и полевых мест хранения боекомплектов ВСУ в районе Спорного.

Операторы БПЛА уничтожили укрепления и полевые места хранения боекомплектов ВСУ в районе Спорного

На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации, огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем нанесено поражение живой силе 65-й механизированной бригады ВСУ неподалёку от населённого пункта Работино (Запорожская область). Потери ВСУ составили до 40 военнослужащих, две боевые бронированные машины, восемь автомобилей. Кроме того, возле населённого пункта Комсомольское (Запорожская область) уничтожена станция радиоэлектронной борьбы «Буковель».

На Херсонском направлении в результате огневого поражения ВСУ за сутки потеряли до 55 военнослужащих, два автомобиля, а также две гаубицы «Мста-Б».

Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 124 районах.

В районе населённого пункта Подлиман (Харьковская область) поражён узел связи 66-й механизированной бригады ВСУ, а возле Новомихайловки (ДНР) — командно-наблюдательный пункт подразделения 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.

Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены 44 украинских беспилотных летательных аппарата в ДНР, ЛНР и Запорожской области.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что в ночь на 29 октября дежурные силы ПВО уничтожили 36 украинских беспилотников над акваторией Чёрного моря и северо-западной частью Крыма.