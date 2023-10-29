Над Чёрным морем и северо-западной частью Крыма: российские средства ПВО уничтожили 36 украинских беспилотников

В ночь на 29 октября дежурные силы ПВО уничтожили 36 украинских беспилотников над акваторией Чёрного моря и северо-западной частью Крыма. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Аналогичный инцидент произошёл накануне, когда четыре БПЛА были сбиты в Орловской и Тульской областях. Кроме того, в МАГАТЭ ранее заявили об осведомлённости об атаке украинских дронов на Курскую АЭС.

В ночь на 29 октября была пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолётного типа на объекты на территории России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Дежурными средствами ПВО уничтожено 36 украинских беспилотных летательных аппаратов над акваторией Чёрного моря и северо-западной частью полуострова Крым», — говорится в сообщении.

Накануне, также в ночное время, дежурные силы ПВО перехватили четыре украинских беспилотника над территорией Орловской области и ещё два — над Тульской областью.

Уничтожение украинских беспилотников

Министерство обороны России в ходе брифингов регулярно сообщает об уничтожении вражеских БПЛА. Так, 27 октября официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что с 21 по 27 октября ВС России нанесли 19 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками по арсеналам противника с артиллерийскими боеприпасами, военной аэродромной инфраструктуре, а также базам горюче-смазочных материалов. Кроме того, были поражены места хранения безэкипажных катеров.

Также на russian.rt.com «Скрыться от такой «птички» уже нереально»: как в ЛНР готовят операторов боевых FPV-дронов

В оборонном ведомстве также отметили, что с 21 по 27 октября российские средства ПВО уничтожили 208 беспилотников противника.

При этом 28 октября в Минобороны сообщили, что всего с начала спецоперации российские силы уничтожили более 8,3 тыс. украинских БПЛА.

Курская АЭС

На этой неделе украинские вооружённые формирования предпринимали попытки атаковать Курскую АЭС. Как говорится в комментарии МИД России, вечером 26 октября три украинских беспилотника целенаправленно атаковали станцию.

Отмечалось, что один из БПЛА, начинённый взрывчаткой, врезался в склад ядерных отходов, повредив его стены. Два других упали на комплекс административных зданий станции. По предварительным данным, в беспилотниках применялись компоненты, поставленные западными странами.

«Произошедшее доказывает, что для преступного киевского режима не существует никаких ограничений, вплоть до совершения актов ядерного терроризма. Там не могли не осознавать, что последствием налёта БПЛА могла стать полномасштабная ядерная катастрофа, которая затронула бы территории многих стран. Иных задач при атаке атомной электростанции — сугубо мирного инфраструктурного объекта — изначально не ставилось», — заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Она подчеркнула, что киевский режим поставил себя в один ряд с самыми одиозными террористическими организациями, совершив бомбардировку Курской АЭС.

«Призываем все правительства выступить с решительным осуждением варварских действий Киева, которые чрезвычайно опасны и могут привести к непоправимым последствиям. Профильные международные организации, экологические НПО и гражданское общество также должны дать соответствующую оценку этому акту терроризма», — констатировала она в своём заявлении.

Вечером 28 октября Международное агентство по атомной энергии сообщило, что осведомлено об инциденте с атакой украинских беспилотников на Курскую АЭС, в результате которой незначительный ущерб был причинён фасаду здания, где хранится отработанное ядерное топливо.

«Сообщается, что пострадавших нет, а уровень радиации на площадке Курской АЭС не превышает установленных норм», — говорится в сообщении.

При этом гендиректор агентства Рафаэль Гросси отметил, что эти события демонстрируют, что ситуация с ядерной безопасностью «остаётся потенциально опасной, причём не только на Запорожской АЭС». По его словам, МАГАТЭ продолжит делать всё, что в его силах, для предотвращения ядерной аварии во время военного конфликта.

Ранее в «Росэнергоатоме» отмечали, что атака украинских беспилотников не повлияла на работу Курской АЭС, станция работает в штатном режиме.