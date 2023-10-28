МАГАТЭ: уровень радиации на Курской АЭС не превысил норму после атаки ВСУ

Уровень радиации на Курской АЭС не превысил норму после атаки беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины, заявило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).

Отмечается, что агентству известна информация о том, что Курскую АЭС ранее атаковали три беспилотника, один из которых врезался в склад ядерных отходов станции.

«Сообщается, что пострадавших нет, а уровень радиации на площадке Курской АЭС не превышает установленных норм», — приводит заявление РИА Новости.

Ранее в «Росэнергоатоме» сообщили, что атака трёх украинских беспилотников на Курскую АЭС вечером 26 октября не повлияла на работу станции.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что атака ВСУ на Курскую АЭС не могла произойти без разрешения со стороны западных стран.