Захарова: атака Киева на Курскую АЭС не могла произойти без разрешения Запада

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что атака Киева на Курскую АЭС не могла произойти без разрешения Запада.

По её словам, данное нападение на Курскую АЭС показывает, что киевский режим ставит себя в один ряд с самыми одиозными террористическими организациями.

«Особую тревогу вызывает тот факт, что это преступление не могло быть совершено без разрешения, а возможно, и по прямому указанию его западных кураторов», — цитируется её заявление на сайте МИД.

Ранее Захарова заявила, что украинский БПЛА врезался в склад ядерных отходов на Курской АЭС.