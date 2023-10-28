Захарова: атака Киева на Курскую АЭС не могла произойти без разрешения Запада
- РИА Новости
По её словам, данное нападение на Курскую АЭС показывает, что киевский режим ставит себя в один ряд с самыми одиозными террористическими организациями.
«Особую тревогу вызывает тот факт, что это преступление не могло быть совершено без разрешения, а возможно, и по прямому указанию его западных кураторов», — цитируется её заявление на сайте МИД.
Ранее Захарова заявила, что украинский БПЛА врезался в склад ядерных отходов на Курской АЭС.