RT в Telegram
Подпишись

Захарова: атака Киева на Курскую АЭС не могла произойти без разрешения Запада

Короткая ссылка
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что атака Киева на Курскую АЭС не могла произойти без разрешения Запада.
Захарова: атака Киева на Курскую АЭС не могла произойти без разрешения Запада
  • РИА Новости

По её словам, данное нападение на Курскую АЭС показывает, что киевский режим ставит себя в один ряд с самыми одиозными террористическими организациями.

«Особую тревогу вызывает тот факт, что это преступление не могло быть совершено без разрешения, а возможно, и по прямому указанию его западных кураторов», — цитируется её заявление на сайте МИД.

Ранее Захарова заявила, что украинский БПЛА врезался в склад ядерных отходов на Курской АЭС.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить