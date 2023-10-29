ВС России поразили командно-наблюдательный пункт ВСУ
- РИА Новости
Об этом говорится в сводке ведомства.
«В районе населённого пункта Подлиман Харьковской области поражён узел связи 66-й механизированной бригады ВСУ. В районе населённого пункта Новомихайловка Донецкой Народной Республики поражён командно-наблюдательный пункт подразделения 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ», — отметили в министерстве.
Ранее российские военные поразили командно-диспетчерский пункт ВС Украины на аэродроме Канатово в Кировоградской области.