ВС России поразили командно-наблюдательный пункт ВСУ

В Минобороны России заявили, что российские войска поразили командно-наблюдательный пункт ВСУ в районе Новомихайловки.

РИА Новости

Об этом говорится в сводке ведомства. «В районе населённого пункта Подлиман Харьковской области поражён узел связи 66-й механизированной бригады ВСУ. В районе населённого пункта Новомихайловка Донецкой Народной Республики поражён командно-наблюдательный пункт подразделения 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ», — отметили в министерстве. Ранее российские военные поразили командно-диспетчерский пункт ВС Украины на аэродроме Канатово в Кировоградской области.