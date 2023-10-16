По опорным пунктам и скоплениям живой силы: в ВС РФ заявили о ракетно-бомбовых ударах по ВСУ на Купянском направлении
- РИА Новости
- © Михаил Воскресенский
Начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский заявил, что авиация нанесла удар по ряду объектов ВСУ на Купянском направлении.
«Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 группировки войск «Запад» нанесли удары по пунктам временной дислокации и опорным пунктам подразделений 40, 43 и 115-й механизированных бригад и 95-й десантно-штурмовой бригады в районах населённых пунктов Голубовка, Кулаговка, Петропавловка и Купянск-Узловой», — сообщил он.
Наряду с этим экипажи ударных вертолётов Ка-52, Ми-28 и самолёты оперативно-тактической авиации нанесли ракетно-бомбовые удары по скоплениям живой силы, вооружения и военной техники 14-й, 32-й механизированных бригад и подразделений территориальной обороны в районах н. п. Синьковка, Ивановка, Леоновка.
Кроме того, в контрбатарейной борьбе артиллерия группировки уничтожила 152-мм САУ 2С1 «Гвоздика».Также на russian.rt.com В ВСУ признали, что стараются не использовать силы ПВО против дронов
Зыбинский уточнил, что в общей сложности противник потерял до двух рот живой силы, один танк, две боевые бронированные машины, два БПЛА и два пикапа.
В свою очередь, начальник пресс-центра российской группировки войск «Юг» Вадим Астафьев заявил, что на Донецком направлении отражено несколько атак украинских подразделений.
«Подразделения Южной группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии отразили атаку штурмовой группы 2-го батальона 56-й механизированной бригады ВСУ в районе Орехово-Василевки», — заявил он.
Наряду с этим отражены атаки 112-й бригады территориальной обороны и две попытки атаки подразделений 5-й штурмовой бригады в районе Клещеевки.
Кроме того, в районе Дубово-Василевки подразделения 1-го армейского корпуса отразили нападение штурмовой группы 127-й бригады территориальной обороны ВСУ.
Между тем артиллерия поразила опорный пункт подразделений ВСУ в районе деревни Выемка в ДНР. В ходе контрбатарейной борьбы уничтожено орудие калибра 152 мм Д-20, САУ «Акация» и «Мста-Б», а также гаубицы Д-30 и 2А65.
Силы ПВО ВДВ
В Минобороны РФ также рассказали о работе подразделений противовоздушной обороны ВДВ, которые постоянно контролируют воздушное пространство в районе Артёмовска. Российские военные не позволяют воздушным объектам противника проводить разведку и сброс боеприпасов на позиции.
Отмечается, что силы ПВО ВДВ оборудовали сеть пунктов воздушного наблюдения, которые позволяют своевременно обнаруживать и уничтожать летательные аппараты украинских войск.
«Ежедневно подразделения ПВО ивановских десантников уничтожают несколько десятков беспилотных воздушных целей противника, а один из расчётов комплекса «Стрела-10» за месяц уничтожил около 50 вражеских беспилотников», — говорится в сообщении МО.
Потери ВСУ на Запорожском направлении
Между тем российские военные высказались о масштабе потерь ВСУ в ходе так называемого контрнаступления на Запорожском направлении. Как заявил командир танкового взвода ВС России с позывным Сова, украинские войска могли терять 300—400 человек в сутки.
«В день могли чуть ли не по 300—400 человек убитыми у них быть во время всего этого контрнаступления. Вообще не считались с потерями», — приводит его слова РИА Новости.
По словам военного, командование ВСУ могло направить на штурм одной лесополосы «чуть ли не до 1 тыс. человек», которых ещё на подходе поражала российская артиллерия.
«В итоге у них до штурма доходят ну максимум человек 20—30. Потому что остальные все уже в полях легли от огня нашей артиллерии», — сказал военный.
При этом он отметил, что в последние несколько дней на линии фронта со стороны ВСУ в районе н. п. Работино и Вербовое затишье.