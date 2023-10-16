Российские Су-34 нанесли удары по пунктам дислокации четырёх бригад ВСУ

Истребители-бомбардировщики Су-34 группировки войск «Запад» нанесли удары по пунктам временной дислокации и опорным пунктам четырёх бригад ВСУ.

Об этом, как информирует ТАСС, рассказал начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский.

Речь идёт о подразделениях 40-й, 43-й и 115-й механизированных бригад и 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районах Голубовки, Кулаговки, Петропавловки и Купянск-Узловой.

Ранее ВС России уничтожили на аэродроме в Днепропетровской области узел связи ВСУ.

Также сообщалось, что ВС России ударили по элитному подразделению ВСУ в николаевском Очакове.