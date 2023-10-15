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Сальдо: ВС России ударили по элитному подразделению ВСУ в николаевском Очакове

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ВС России уничтожили на военной базе в Николаевской области около двух десятков бойцов из элитного подразделения украинских войск.
Сальдо: ВС России ударили по элитному подразделению ВСУ в николаевском Очакове
  • РИА Новости

Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в Telegram.

По его словам, российские военные нанесли удар по месту дислокации одного из элитных подразделений ВСУ на военной базе в городе Очаков Николаевской области.

При этом потери ВС Украины составили порядка 20 боевиков.

Он также сообщил, что трое мирных жителей погибли, ещё один ранен в результате украинских обстрелов левобережья Херсонской области.

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