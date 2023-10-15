Сальдо: ВС России ударили по элитному подразделению ВСУ в николаевском Очакове
- РИА Новости
Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в Telegram.
По его словам, российские военные нанесли удар по месту дислокации одного из элитных подразделений ВСУ на военной базе в городе Очаков Николаевской области.
При этом потери ВС Украины составили порядка 20 боевиков.
Он также сообщил, что трое мирных жителей погибли, ещё один ранен в результате украинских обстрелов левобережья Херсонской области.