В ВСУ признали, что стараются не использовать силы ПВО против дронов
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Об этом заявила представитель оперативного командования «Юг» украинкой армии Наталья Гуменюк в эфире телеканала «Рада».
Как пишет ТАСС, по её словам, украинские войска разворачивают системы ПВО на разных направлениях и активно используют мобильно-огневые группы, поскольку противодействовать дроновым атакам нецелесообразно очень мощными средствами ПВО «в условиях, когда их не хватает».
Ранее в Минобороны сообщили, что расчёт FPV-дрона военнослужащих ВДВ ВС России уничтожил укрывавшуюся в блиндаже пехоту Вооружённых сил Украины на Артёмовском направлении.