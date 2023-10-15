В ВСУ признали, что стараются не использовать силы ПВО против дронов

ВС Украины активно используют для противодействия дронам мобильные группы, поскольку применять против беспилотников системы ПВО в условиях дефицита нецелесообразно.

Об этом заявила представитель оперативного командования «Юг» украинкой армии Наталья Гуменюк в эфире телеканала «Рада».

Как пишет ТАСС, по её словам, украинские войска разворачивают системы ПВО на разных направлениях и активно используют мобильно-огневые группы, поскольку противодействовать дроновым атакам нецелесообразно очень мощными средствами ПВО «в условиях, когда их не хватает».

Ранее в Минобороны сообщили, что расчёт FPV-дрона военнослужащих ВДВ ВС России уничтожил укрывавшуюся в блиндаже пехоту Вооружённых сил Украины на Артёмовском направлении.