Над Курской и Белгородской областями: российские силы ПВО ночью уничтожили 27 украинских беспилотников

Минобороны РФ сообщило об уничтожении 27 украинских беспилотников, пытавшихся совершить террористическую атаку на российские объекты в ночь на 15 октября. По данным ведомства, 18 БПЛА было сбито средствами ПВО над Курской областью, ещё два — над Белгородской областью. Согласно информации губернатора Курской области Романа Старовойта, в результате падения обломков беспилотников никто не пострадал.

В ночь на 15 октября на территории России была предотвращена террористическая атака украинских вооружённых формирований посредством 27 беспилотников, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

«Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО перехвачено 27 украинских беспилотных летательных аппаратов, из которых 18 — над Курской областью и два — над Белгородской уничтожены в воздухе», — говорится в сообщении.

При этом губернатор Курской области Роман Старовойт в своём Telegram-канале сообщил, что над Курском и Курским районом сбито 12 беспилотников, запущенных со стороны Украины. По его словам, обломки БПЛА упали в городской черте и селе Зорино, никто из жителей не пострадал.

Также по теме «Ситуация на контроле оперативного штаба»: возле побережья Краснодарского края сбито два украинских БПЛА Над акваторией Чёрного моря вблизи побережья Краснодарского края утром 14 октября дежурные средства ПВО сбили два украинских...

В свою очередь, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков вечером 14 октября сообщал, что над селом Новая Деревня был сбит БПЛА самолётного типа. Он подчеркнул, что в результате падения фрагментов дрона была пробита кровля и повреждена мансарда частного жилого дома. Пострадавших нет.

В тоже время в Харьковской области под удар украинского беспилотника попал служебный автомобиль военно-гражданской администрации региона, который выполнял совместно с волонтёрами центра помощи «Единой России» доставку хлеба и продуктовых наборов на освобождённой территории. В результате атаки лёгкое ранение получил сотрудник ВГА Харьковской области.

Кроме того, ранним утром 14 октября российские военные пресекли атаку украинских вооружённых формирований посредством беспилотников на объекты в России. Дежурными средствами ПВО было уничтожено два украинских БПЛА над акваторией Чёрного моря вблизи побережья Краснодарского края.

«Днепр»

Минобороны РФ опубликовало кадры боевой работы расчётов 152-мм гаубиц Д-20 группировки «Днепр» на Херсонском направлении.

В ходе контрбатарейной борьбы артиллеристы выполняют огневые задачи по поражению артиллерийских батарей ВСУ, разрушению оборонительных сооружений, подавлению пунктов управления, уничтожению огневых средств, вооружения и военной техники украинских националистов.

Всего за несколько минут они наводят орудие на цель и выполняют несколько точных выстрелов по выявленным позициям противника, вскрытым при попытке ротации личного состава и перемещения на линии боевого соприкосновения. Корректировка огня выполняется расчётами БПЛА.

Кадры боевой работы расчётов 152-мм гаубиц Д-20 группировки «Днепр» на Херсонском направлении

«Восток»

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» при поддержке артиллерии сорвали пять попыток провести ротацию подразделений ВСУ на опорных пунктах в районах Малиновки, Приютного и Полтавки, сообщил начальник пресс-центра группировки Олег Чехов.

По его словам, были уничтожены пикап и две единицы багги с боевиками, двое военнослужащих ВСУ сдались в плен.

Также огнём миномёта «Тюльпан» был поражён пункт временной дислокации 1-й танковой бригады противника в Сторожевом. Артиллерийским огнём был уничтожен склад боеприпасов в Угледаре, два автомобиля с боевиками в районе Великой Новосёлки.

В ходе контрбатарейной борьбы противник потерял четыре миномётных расчёта. Кроме того, авиация и артиллерия поразили места сосредоточения живой силы и техники ВСУ в районах населённых пунктов Новомихайловка, Константиновка, Водяное, Старомайорское и Урожайное.

«Запад»

На Купянском направлении экипажи ударных вертолётов Ка-52, Ми-28 и самолёты штурмовой авиации нанесли ракетно-бомбовые удары по скоплению живой силы, вооружению и военной технике 95-й десантно-штурмовой бригады, 14-й и 32-й механизированных бригад и подразделений территориальной обороны в районах Синьковки, Ивановки, Леоновки, сообщил начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский.

Также истребители-бомбардировщики Су-34 нанесли удары по пунктам временной дислокации и опорным пунктам подразделений 43-й механизированной бригады ВСУ в районах Петропавловки и Песчаного.

Расчёты тяжёлых огнемётных систем нанесли удары по скоплению живой силы в укрытиях 32-й механизированной бригады в районах Тимковки и Ивановки. В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены самоходная артустановка Krab и четыре миномётных расчёта украинских войск.

Общие потери противника составили до двух рот живой силы, один танк, одну боевую бронированную машину «Казак», одну БМП и три пикапа.