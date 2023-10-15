ВКС России нанесли ракетно-бомбовые удары по ВСУ под Синьковкой

Начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский заявил, что ВКС России нанесли ракетно-бомбовые удары по подразделениям украинских войск под Синьковкой.

Об этом информирует РИА Новости.

Также Су-34 нанесли удары по пунктам временной дислокации и опорным пунктам подразделений ВСУ в районах Петропавловки и Песчаного.

Отмечается, что общие потери противника составили до двух рот живой силы.

Кроме того, были уничтожены один танк, одна боевая бронированная машина «Козак», одна БМП и три пикапа.

Также сообщалось, что российские войска сорвали пять попыток ротации ВСУ на Южно-Донецком направлении.

За прошедшие сутки ВС России поразили живую силу и технику ВСУ в 115 районах.