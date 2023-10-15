ВКС России нанесли ракетно-бомбовые удары по ВСУ под Синьковкой
Об этом информирует РИА Новости.
Также Су-34 нанесли удары по пунктам временной дислокации и опорным пунктам подразделений ВСУ в районах Петропавловки и Песчаного.
Отмечается, что общие потери противника составили до двух рот живой силы.
Кроме того, были уничтожены один танк, одна боевая бронированная машина «Козак», одна БМП и три пикапа.
Также сообщалось, что российские войска сорвали пять попыток ротации ВСУ на Южно-Донецком направлении.
За прошедшие сутки ВС России поразили живую силу и технику ВСУ в 115 районах.