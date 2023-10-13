Поражены склады, цеха и пункты размещения военных: ВС РФ нанесли удары «Искандерами» и беспилотниками по объектам ВСУ

Вооружённые силы РФ с 7 по 13 октября нанесли восемь групповых ударов по объектам военной инфраструктуры Украины комплексами «Искандер-М» и беспилотниками. Об этом заявили в Минобороны РФ. В результате поражены склады ракетно-артиллерийского вооружения, цеха предприятий по производству военной техники, а также пункты размещения украинских националистов и иностранных наёмников. Кроме того, уничтожены склад хранения катеров типа Willard производства США, база хранения горюче-смазочных материалов и склад военной техники на судоремонтном заводе «Дунайсудосервис».

В период с 7 по 13 октября Вооружённые силы РФ нанесли восемь групповых ударов оперативно-тактическими ракетными комплексами «Искандер-М» и беспилотниками по объектам военной инфраструктуры Украины. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Целями ударов были склады ракетно-артиллерийского вооружения, военно-технического имущества, цеха предприятий, производящих и хранящих вооружение и военную технику, а также пункты размещения украинских военнослужащих, националистов и иностранных наёмников.

«В результате ударов уничтожены: склад хранения катеров типа Willard производства США, полевой артиллерийский склад объединённой группировки войск ВСУ «Херсон», склад военной техники на судоремонтном заводе «Дунайсудосервис» в городе Ильичёвске Одесской области, а также база хранения горюче-смазочных материалов на аэродроме Умань в Черкасской области», — отметил он.

Кроме того, за неделю авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ уничтожены склады авиационных средств поражения в населённом пункте Дубиевка (Черкасская область) и Прилуки (Черниговская область), а также хранилища авиационного топлива на аэродромах Озёрное в районе города Житомира и Миргород (Полтавская область).

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Вдобавок были поражены штурмовик Су-25 на аэродроме Долгинцево (Днепропетровская область), пусковая установка ракетного комплекса «Точка-У» возле н. п. Пересечное (Харьковская область), зенитный ракетный комплекс С-300 неподалёку от Николаева, а также две радиолокационые станции обнаружения и сопровождения воздушных целей СТ-68У возле н. п. Маловарваровка (Николаевская область).

Помимо этого, морской авиацией Черноморского флота в акватории Чёрного моря уничтожен безэкипажный катер ВСУ.

Истребительная авиация ВКС России сбила штурмовик Су-25 воздушных сил Украины в районе н. п. Преображенка (Запорожская область).

Средствами ПВО в течение недели перехвачены 19 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS, «Ольха» и «Ураган», семь управляемых авиационных бомб JDAM, 12 противорадиолокационных ракет HARM и две противокорабельные ракеты «Нептун». Уничтожено 218 украинских беспилотников.

Ситуация на направлениях СВО

В течение недели подразделения Западной группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии заняли более выгодные рубежи и позиции на Купянском направлении. Они отразили 46 атак украинских войск в районах н. п. Ивановка, Синьковка (Харьковская область) и Макеевка (ЛНР). При этом возле н. п. Синьковка, Тимковка (Харьковская область) и Новосёловское (ЛНР) нанесено поражение живой силе и технике 25-й воздушно-десантной, 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ.

Потери противника составили свыше 830 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, три танка, четыре боевые бронированные машины, 19 автомобилей и 17 орудий полевой артиллерии. При этом возле города Волчанска и н. п. Огурцово (Харьковская область) было уничтожено два склада ракетно-артиллерийского вооружения иностранных наёмников и 1-й бригады специального назначения ВСУ.

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На Краснолиманском направлении противник силами 5-й бригады нацгвардии, 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ предпринимал безуспешные попытки восстановить утраченные позиции в районах н. п. Червоная Диброва (ЛНР) и Ямполовка (ДНР). В результате действий подразделений группировки войск «Центр», ударов авиации, огня артиллерии и тяжёлых огнемётных систем было отражено 22 атаки штурмовых подразделений ВСУ.

Общие потери противника составили более 895 военнослужащих, четыре танка, 11 боевых бронированных машин, 11 автомобилей, 19 орудий, а также реактивная система залпового огня Vampire чешского производства.

На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск отразили 17 атак ВСУ в районах н.п. Орехово-Васильевка и Водяное (ДНР).

За прошедшую неделю на этом направлении ВСУ потеряли более 1580 военнослужащих убитыми и ранеными, четыре танка, 30 боевых бронированных машин, 22 автомобиля, 14 орудий полевой артиллерии, а также боевую машину РСЗО «Град».

Кроме того, уничтожены две украинские ДРГ и пять полевых складов с боеприпасами.

На Южно-Донецком направлении российские подразделения улучшили положение по переднему краю и отразили восемь атак противника.

За неделю ВСУ потеряли более 1285 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, десять боевых бронированных машин, 22 автомобиля, 14 орудий полевой артиллерии, а также боевая машина РСЗО «Град».

На Запорожском направлении ВС РФ отразили четыре атаки штурмовых групп 65-й механизированной и 71-й егерской бригад ВСУ в районах н.п. Вербовое и Работино Запорожской области.

Потери противника составили более 385 военнослужащих, три танка, девять боевых бронированных машин, 14 автомобилей и 14 орудий полевой артиллерии.

«На Херсонском направлении противник продолжал предпринимать безуспешные попытки захвата плацдармов на островах и левом берегу Днепра», — отметил Конашенков.

В течение недели уничтожены до 325 украинских военнослужащих, девять орудий полевой артиллерии, боевая машина РСЗО «Град» и 53 автомобиля.

Кроме того, уничтожены три склада с боеприпасами, а также две диверсионно-разведывательные группы на островах Алешкинский и Переяславский.