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ВС России нанесли восемь групповых ударов «Искандерами» и БПЛА с 7 по 13 октября

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Вооружённые силы России нанесли восемь групповых ударов с применением ОТРК «Искандер-М» и беспилотников по украинским войскам с 7 по 13 октября.
ВС России нанесли восемь групповых ударов «Искандерами» и БПЛА с 7 по 13 октября
  • РИА Новости

Об этом информирует Минобороны России.

6 октября в оборонном ведомстве сообщали, что в результате групповых ударов ВС России по объектам ВСУ уничтожены мастерская крупноузловой сборки украинских беспилотников Punisher и «Фурия».

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