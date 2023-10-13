ВС России нанесли восемь групповых ударов «Искандерами» и БПЛА с 7 по 13 октября

Вооружённые силы России нанесли восемь групповых ударов с применением ОТРК «Искандер-М» и беспилотников по украинским войскам с 7 по 13 октября.

РИА Новости

Об этом информирует Минобороны России. 6 октября в оборонном ведомстве сообщали, что в результате групповых ударов ВС России по объектам ВСУ уничтожены мастерская крупноузловой сборки украинских беспилотников Punisher и «Фурия».