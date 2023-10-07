Киевский режим планирует провокацию против России по «каховскому сценарию», заявил РИА Новости представитель российских силовых структур. По его словам, от украинских военнослужащих получены сведения о том, что ВСУ заминировали Кременчугскую ГЭС, расположенную в Светловодске Кировоградской области. Цель этих действий — создание общественной напряжённости и обвинение российской армии в атаке на ГЭС.

Войска киевского режима заминировали Кременчугскую ГЭС, расположенную в Светловодске Кировоградской области, сообщил представитель российских силовых структур в разговоре с РИА Новости. По его словам, возможна провокация против России по «каховскому сценарию».

«Получены данные о минировании и возможном подрыве Кременчугской ГЭС с целью создания общественной напряжённости и обвинения российской армии в атаке на станцию», — заявил он.

По его словам, эта информация была предоставлена украинскими военнослужащими, охраняющими периметр Кременчугской гидроэлектростанции, плотина которой образует Кременчугское водохранилище. Суммарная мощность 12 турбин ГЭС составляет 700 МВт. Также по плотине проходят автомобильная и железная дороги.

В ночь на 6 июня обстрелы со стороны ВСУ привели к разрушению верхней части Каховской ГЭС. После этого начался неконтролируемый сброс воды из Каховского водохранилища. Владимир Путин назвал действия киевского режима варварской акцией, которая привела к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе.

Военкор RT Сами Абу Деяб в своём сюжете рассказал, как разрушение Каховской ГЭС привело к негативным последствиям как для природы региона, так и для местных жителей: в частности, из-за высыхания водохранилища они лишились рыбных ферм.

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«Восток»

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» при поддержке артиллерии пресекли две попытки выдвижения групп пехоты и попытку ротации подразделений ВСУ в районе Старомайорского, сообщил начальник пресс-центра группировки Олег Чехов.

В районе Углесборочной была уничтожена украинская БМП-2, возле Времевки уничтожили группу пехоты и самоходную артиллерийскую установку Paladin производства США.

«Штурмовыми подразделениями улучшено тактическое положение в районах Новомихайловки, севернее Никольского, западнее Новодонецкого и Новозлатополя. Занято более десятка опорных пунктов противника, уничтожена живая сила, два боевика сдались в плен», — заявил он.

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Также артиллеристы уничтожили узел связи и станцию радиоэлектронной борьбы ВСУ в Новомихайловке. Авиация поразила живую силу и технику ВСУ в районе Новомихайловки, Урожайного, Старомайорского и к северу от Приютного.

«Центр»

На Краснолиманском направлении в районе Торского участка и Серебрянского лесничества подразделениями группировки войск «Центр» при поддержке артиллерии и авиации сорвано и отражено семь попыток атак штурмовых групп 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ, а также 5-й бригады Национальной гвардии Украины, сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

«Потери противника составили около 60 военнослужащих», — заявил он.

В ходе контрбатарейной борьбы было вскрыто и подавлено более 20 артиллерийских расчётов украинских войск. Авиация уничтожила два командно-наблюдательных пункта в районе населённого пункта Червоная Диброва (ЛНР). Средства противовоздушной обороны сбили два реактивных снаряда РСЗО HIMARS.

«Запад»

Минобороны России опубликовало кадры организации непрерывного материально-технического обеспечения подразделений группировки войск «Запад» в полевых условиях на Купянском направлении.

«В расположении подразделений МТО ЗВО работа кипит круглые сутки. Полевой быт обывателю может показаться суровым, ведь изысков в нём нет. Однако всем необходимым российские военнослужащие обеспечены в полной мере», — отметили в оборонном ведомстве.

Также подразделения МТО на Купянском направлении обеспечивают российских военных горючим. Зачастую водителям приходится подъезжать к самому переднему краю, чтобы боевые машины заправились и снова уходили на боевую работу.

По словам водителя-заправщика с позывным Туя, над его машиной неоднократно пролетали вражеские дроны, по пути следования разрывались мины и кассетные боеприпасы.