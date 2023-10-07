Украинские военные заминировали Кременчугскую ГЭС в Светловодске для антироссийской провокации.

«Получены данные о минировании и возможном подрыве Кременчугской ГЭС с целью создания общественной напряжённости и обвинения российской армии в атаке на станцию», — заявил РИА Новости представитель российских силовых структур.

По словам собеседника агентства, соответствующие сведения предоставлены украинскими военнослужащими, которые занимаются охраной периметра электростанции.

Плотина ГЭС образует Кременчугское водохранилище, по ней проходят автомобильная и железная дороги. Суммарная мощность 12 турбин составляет 700 мегаватт.

10 августа советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа заявил, что попытки атак на Запорожскую атомную станцию беспилотниками продолжаются, они представляют реальную угрозу ядерной безопасности.

Позже временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил о возможной подготовке Киевом информационной провокации во временно оккупированном ВСУ Херсоне.