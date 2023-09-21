Сальдо заявил о подготовке Киевом информационной провокации в Херсоне

Временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил о возможной подготовке Киевом информационной провокации во временно оккупированном ВСУ Херсоне.

«Похоже на то, что киевский режим готовит информационную провокацию в Херсоне. В город приехали съёмочные группы немецкого и испанского телевидения. Под плотным контролем представителей украинских вооружённых формирований они собираются снимать постановочные пропагандистские материалы о «пытках гражданских лиц» в период освобождения Херсона», — написал он в своём Telegram.

Как отметил Сальдо, «киевские шуты всё-таки недалёкие» и не могут понять то, что даже люди на Западе уже не воспринимают украинские фейки, а после самообстрела «боевиками киевского режима рынка в Константиновке» даже самые непонятливые осознают всю суть ситуации.

«Однако не доходит — продолжают устраивать кровавый театр, так как больше ничего не умеют. В Константиновке ради пиара убили и покалечили больше полусотни человек. Хотелось бы предупредить оставшихся в Херсоне людей: будьте предельно осторожны, по улицам ходят «режиссёры»-убийцы!» — добавил он.

Ранее внештатный советник временно исполняющего обязанности губернатора Херсонской области Александр Малькевич заявил о разворачивающейся гуманитарной катастрофе во временно подконтрольном ВСУ Херсоне.