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Российские войска отразили семь атак ВСУ на Краснолиманском направлении

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На Краснолиманском направлении были отражены семь атак ВСУ, уничтожено около 60 украинских солдат, заявил начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук.

«В районе Торского участка и Серебрянского лесничества... сорваны и отражены семь попыток атак штурмовых групп 63-й, 67-й механизированных бригад ВСУ и 5-й бригады Национальной гвардии Украины», — заявил он РИА Новости.

По словам собеседника агентства, потери противника составили около 60 военнослужащих.

Кроме того, российская авиация уничтожила два командно-наблюдательных пункта ВСУ в районе населённого пункта Червоная Диброва в ЛНР.

Ранее бойцы 2-го армейского корпуса Южной группировки войск в ходе штурмовых действий захватили опорный пункт украинской армии у населённого пункта Берестовое под Харьковом.

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