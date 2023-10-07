Бойцы ЮВО захватили опорник украинских войск в районе Берестового

Бойцы 2-го армейского корпуса Южной группировки войск в ходе штурмовых действий захватили опорный пункт украинской армии у населённого пункта Берестовое под Харьковом.

Об этом рассказал один из военнослужащих с позывным Ветер в интервью РИА Новости.

«Взяли опорник под Берестовым. Противник почти весь 200-й (убиты. — RT). Но есть и один пленный», — сообщил он.

Боец добавил, что на взятом опорнике находились слабо подготовленные военные. По его словам, солдаты ВСУ деморализованы, а рядовые бойцы не настроены проводить контрнаступление.

Ранее Минобороны России заявило, что российские военные отразили две контратаки штурмовиков ВСУ в Запорожской области.