ВС России заняли более десяти опорных пунктов ВСУ на Южнодонецком направлении

Российская армия улучшила тактическое положение на Южнодонецком направлении, заняв более десятка опорных пунктов ВСУ, заявил начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов.

«Штурмовыми подразделениями улучшено тактическое положение в районах Новомихайловки, севернее Никольского, западнее Новодонецкого и Новозлатополя. Заняты более десятка опорных пунктов противника», — цитирует его ТАСС.

По словам Чехова, была уничтожена живая сила ВСУ, двое украинских военнослужащих сдались в плен.

Кроме того, на Краснолиманском направлении были отражены семь атак ВСУ, уничтожено около 60 украинских солдат.

Ранее бойцы 2-го армейского корпуса Южной группировки войск в ходе штурмовых действий захватили опорный пункт украинской армии у населённого пункта Берестовое под Харьковом.