ВС России заняли более десяти опорных пунктов ВСУ на Южнодонецком направлении
«Штурмовыми подразделениями улучшено тактическое положение в районах Новомихайловки, севернее Никольского, западнее Новодонецкого и Новозлатополя. Заняты более десятка опорных пунктов противника», — цитирует его ТАСС.
По словам Чехова, была уничтожена живая сила ВСУ, двое украинских военнослужащих сдались в плен.
Кроме того, на Краснолиманском направлении были отражены семь атак ВСУ, уничтожено около 60 украинских солдат.
Ранее бойцы 2-го армейского корпуса Южной группировки войск в ходе штурмовых действий захватили опорный пункт украинской армии у населённого пункта Берестовое под Харьковом.