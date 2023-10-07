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ВС России заняли более десяти опорных пунктов ВСУ на Южнодонецком направлении

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Российская армия улучшила тактическое положение на Южнодонецком направлении, заняв более десятка опорных пунктов ВСУ, заявил начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов.

«Штурмовыми подразделениями улучшено тактическое положение в районах Новомихайловки, севернее Никольского, западнее Новодонецкого и Новозлатополя. Заняты более десятка опорных пунктов противника», — цитирует его ТАСС.

По словам Чехова, была уничтожена живая сила ВСУ, двое украинских военнослужащих сдались в плен.

Кроме того, на Краснолиманском направлении были отражены семь атак ВСУ, уничтожено около 60 украинских солдат.

Ранее бойцы 2-го армейского корпуса Южной группировки войск в ходе штурмовых действий захватили опорный пункт украинской армии у населённого пункта Берестовое под Харьковом.

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