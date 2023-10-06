С 29 сентября по 6 октября: ВС РФ нанесли 14 групповых ударов по объектам военной инфраструктуры Украины

Вооружённые силы РФ нанесли высокоточным оружием большой дальности и беспилотниками 14 групповых ударов по объектам военной инфраструктуры Украины в период с 29 сентября по 6 октября, сообщили в Минобороны РФ. В результате были поражены склады боеприпасов, производственные цеха предприятий, выпускающих военную технику, а также пункты размещения украинских националистов и иностранных наёмников. Кроме того, были уничтожены склады хранения реактивных снарядов HIMARS, крылатых ракет Storm Shadow и Scalp, мастерская сборки ударных дронов Punisher и «Фурия».

В период с 29 сентября по 6 октября Вооружённые силы РФ нанесли 14 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности и беспилотными летательными аппаратами по объектам военной инфраструктуры Украины. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

Сообщается, что целями ударов были склады боеприпасов, ракетно-артиллерийского вооружения и военно-технического имущества, производственные цеха предприятий, выпускающих вооружение и военную технику, а также пункты размещения украинских военнослужащих, националистов и иностранных наёмников.

«В результате ударов в том числе уничтожены мастерская крупноузловой сборки ударных и разведывательных беспилотных летательных аппаратов Punisher и «Фурия», склады хранения реактивных снарядов HIMARS, крылатых ракет Storm Shadow и Scalp, а также компоненты изготовления взрывчатых веществ для производства боеприпасов. Кроме того, в пунктах временной дислокации поражены подразделения украинских националистических формирований, а также иностранных наёмников и инструкторов», — говорится в сообщении.

За неделю уничтожено пять складов с боеприпасами и пресечена деятельность двух диверсионно-разведывательных групп ВСУ. Ударами ракетных войск, артиллерии и беспилотных летательных аппаратов поражены пусковая установка зенитного ракетного комплекса «Бук» в ДНР, а также три радиолокационные станции обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18 в ДНР и Николаевской области.

Также в МО РФ напомнили об уничтожении 4 октября морской авиацией Черноморского флота в акватории Чёрного моря двух плавсредств и 13 диверсантов ВСУ при попытке высадки десанта на побережье Крыма.

Истребительной авиацией ВКС России и средствами противовоздушной обороны были сбиты самолёты Су-27, Су-25 и МиГ-29 Воздушных сил Украины в Днепропетровской области и ДНР, ещё один штурмовик Су-25 был уничтожен на аэродроме Долгинцево в Днепропетровской области. Средствами ПВО в течение недели перехвачены 39 реактивных снарядов HIMARS, «Ольха» и «Ураган», четыре управляемые авиационные бомбы JDAM, три противорадиолокационные ракеты HARM и две противокорабельные ракеты «Нептун».

Кроме того, уничтожены и подавлены средствами радиоэлектронной борьбы 320 украинских беспилотных летательных аппаратов.

Ситуация на линии фронта

На Купянском направлении подразделения Западной группировки войск грамотными действиями отразили четыре контратаки подразделений ВСУ. Авиация и артиллерия поразили скопления живой силы и техники 25-й воздушно-десантной, а также 14, 43 и 92-й механизированных бригад ВСУ в Харьковской области и ЛНР.

Потери противника составили свыше 405 военнослужащих, а также пять танков и других боевых бронированных машин, 15 автомобилей и 15 орудий полевой артиллерии. При этом в Харьковской области уничтожено четыре склада боеприпасов ВСУ.

На Краснолиманском направлении противник силами 12-й бригады специального назначения, а также 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ предпринимал безуспешные попытки восстановить утраченные позиции в районах н. п. Ямполовка (ДНР), Червоная Диброва и Кузьмино (ЛНР).

В результате действий подразделений группировки войск «Центр», а также ударов авиации, артиллерии и тяжёлых огнемётных систем отражено 17 атак противника. Потери ВСУ составили более 430 военнослужащих убитыми и ранеными, а также 13 боевых бронированных машин, 14 автомобилей и 12 орудий.

На Донецком направлении противник продолжал укреплять свою оборону возле н. п. Авдеевка, Марьинка и Торецк (ДНР). Наряду с этим украинские войска пытались атаковать вблизи н. п. Первомайское, Невельское и Красногоровка (ДНР). За прошедшую неделю подразделения Южной группировки отразили 34 атаки ВСУ.

В результате боевых действий противник потерял более 1745 военнослужащих убитыми и ранеными, а также 18 танков и других боевых бронированных машин, 27 автомобилей, 13 орудий полевой артиллерии и боевую машину РСЗО «Град». Ударами авиации и ракетных войск уничтожены три склада с боеприпасами.

На Южно-Донецком направлении российские подразделения за неделю отразили 11 атак противника. Авиация и артиллерия наносили поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ. Потери противника составили свыше 755 военнослужащих убитыми и ранеными, а также восемь танков и других боевых бронированных машин, 19 автомобилей и 11 орудий полевой артиллерии.

На Запорожском направлении подразделения российских войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Они отразили две контратаки штурмовых групп 65-й механизированной и 71-й егерской бригад ВСУ в районах н. п. Вербовое и Работино (Запорожская область). Потери противника составили более 320 военнослужащих убитыми и ранеными, а также 14 боевых бронированных машин, 20 автомобилей и 25 орудий полевой артиллерии.

На Херсонском направлении противник предпринимал безуспешные попытки захвата плацдармов на островах и левом берегу Днепра. В результате огневого поражения потери ВСУ составили до 235 военнослужащих, а также шесть орудий полевой артиллерии и 17 автомобилей.