Украинские войска за неделю потеряли более 755 военных и восемь танков на Южно-Донецком направлении.

Об этом сообщает Минобороны России.

Как говорится в сводке ведомства, потери ВСУ за данный период на этом направлении составили более 755 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, восемь танков и других боевых бронированных машин, 19 автомобилей и 11 орудий полевой артиллерии.

В министерстве также сообщили, что Вооружённые силы Украины в течение недели потеряли более 1745 военнослужащих убитыми и ранеными на Донецком направлении.