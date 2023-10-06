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Минобороны: ВСУ потеряли более 755 военных за неделю на Южно-Донецком направлении

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Украинские войска за неделю потеряли более 755 военных и восемь танков на Южно-Донецком направлении.
Минобороны: ВСУ потеряли более 755 военных за неделю на Южно-Донецком направлении
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает Минобороны России.

Как говорится в сводке ведомства, потери ВСУ за данный период на этом направлении составили более 755 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, восемь танков и других боевых бронированных машин, 19 автомобилей и 11 орудий полевой артиллерии.

В министерстве также сообщили, что Вооружённые силы Украины в течение недели потеряли более 1745 военнослужащих убитыми и ранеными на Донецком направлении.

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