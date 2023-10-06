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ВС России отразили попытки ВСУ захватить плацдармы на островах и левом берегу Днепра

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Вооружённые силы России отразили попытки украинской армии захватить плацдармы на островах и левом берегу Днепра.
ВС России отразили попытки ВСУ захватить плацдармы на островах и левом берегу Днепра
  • Gettyimages.ru

Об этом информирует российское Министерство обороны.

Отмечается, что потери противника на Херсонском направлении за неделю составили до 235 военных. Также ВСУ потеряли шесть орудий полевой артиллерии и 17 автомобилей.

В сводке ведомства говорится, что за неделю было уничтожено на данном направлении пять складов с боеприпасами. Кроме того, была пресечена деятельность двух ДРГ ВСУ.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что ВСУ стягивают западную технику на правый берег Днепра для возможного форсирования реки.

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