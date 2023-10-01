При поддержке авиации и артиллерии: в МО РФ заявили об отражении десяти атак ВСУ в районах населённых пунктов ДНР

За сутки российские военные отразили десять атак штурмовых групп ВСУ на Донецком направлении в районах Андреевки, Клещеевки, Красногоровки и Курдюмовки. По данным Минобороны РФ, противник потерял в этом секторе свыше 150 военнослужащих убитыми и ранеными и два танка. Наряду с этим ВС РФ поразили командно-наблюдательные пункты ряда подразделений ВСУ. Средства ПВО сбили украинский штурмовик Су-25.

По сообщению Минобороны России от 1 октября, за сутки на Донецком направлении подразделения группировки войск «Юг» при поддержке авиации и огня артиллерии отразили десять атак штурмовых групп 110-й механизированной, 3-й штурмовой бригад ВСУ и 118-й бригады территориальной обороны в районах населённых пунктов Андреевка, Клещеевка, Красногоровка и Курдюмовка (ДНР).

По данным российской стороны, противник потерял за сутки в этом секторе свыше 150 военнослужащих убитыми и ранеными, два танка, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также пусковую установку зенитного ракетного комплекса «Стрела-10» и станцию радиоэлектронной разведки «Пластун».

Помимо этого, в ходе контрбатарейной борьбы поражены самоходная артиллерийская установка Krab польского производства и гаубица Д-20.

На Краснолиманском направлении благодаря грамотным действиям подразделений группировки войск «Центр», ударам авиации и артиллерии отражены три атаки штурмовых групп 63-й механизированной бригады ВСУ и 12-й бригады специального назначения «Азов»* в районе н. п. Червоная Диброва (ЛНР) и Серебрянского лесничества.

Наряду с этим поражена живая сила и техника 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районе н. п. Торское (ДНР) и Серебрянского лесничества. По данным МО РФ, уничтожены свыше 65 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа и две гаубицы Д-30.

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На Южно-Донецком направлении подразделения группировки «Восток» отразили четыре атаки штурмовых групп 128-й бригады территориальной обороны в районе н. п. Приютное (Запорожская область).

Авиация, артиллерия и тяжёлые огнемётные системы поразили живую силу и технику 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ и 127-й бригады территориальной обороны в районах н. п. Угледар, Новомихайловка и Урожайное (ДНР). В результате уничтожены до 35 украинских военнослужащих и два автомобиля.

Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены гаубица FH70 производства Великобритании, два орудия Д-20 и боевая машина РСЗО «Град».

На Запорожском направлении подразделения российской группировки войск во взаимодействии с армейской и штурмовой авиацией отразили две атаки штурмовых групп 65-й и 117-й механизированных бригад ВСУ в направлении н. п. Работино и Вербовое (Запорожская область).

Кроме того, авиация и артиллерия поразили живую силу и технику 65-й механизированной бригады ВСУ севернее н. п. Работино (Запорожская область). В результате уничтожены до 30 украинских военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины и два автомобиля.

Помимо прочего, в ходе контрбатарейной борьбы поражены орудия Д-20 и Д-30, а также артиллерийская система М777 американского производства.

На Купянском направлении авиация и артиллерия группировки «Запад» поразили живую силу и технику 14-й, 32-й механизированных и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ в районах н. п. Загоруйковка, Ивановка (Харьковская область) и Новосёловское (ЛНР). По данным МО, уничтожены до 25 украинских военнослужащих и два автомобиля.

Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены гаубицы «Мста-Б» и Д-30, а также боевая машина РСЗО «Град». В дополнение к этому в районе Волчанска (Харьковская область) уничтожен склад боеприпасов 1-й бригады специального назначения ВСУ.

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На Херсонском направлении за сутки уничтожены до 30 украинских военных, два автомобиля и гаубица Д-30. Кроме того, на острове Переяславский пресечена деятельность двух диверсионно-разведывательных групп ВСУ, а в районе Снигирёвки (Николаевская область) поражён склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ.

Авиация, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ поразили живую силу и военную технику противника в 103 районах. По данным МО, в районе н. п. Никаноровка (ДНР) уничтожена радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18.

Кроме того, российские военные поразили командно-наблюдательные пункты подразделений 110-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районе Авдеевки (ДНР), а также живую силу и технику 72-й механизированной бригады в районе н. п. Дачное (ДНР) и 38-й бригады морской пехоты ВСУ на станции погрузки в районе н. п. Украинка (Запорожская область).

Средства противовоздушной обороны сбили штурмовик Су-25 в районе н. п. Клещеевка (ДНР). За сутки перехвачены пять реактивных снарядов системы HIMARS, а также управляемая авиационная бомба JDAM производства США. Наряду с этим уничтожено 37 украинских беспилотников.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.