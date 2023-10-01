Дежурными средствами ПВО: в Минобороны России заявили об уничтожении пяти БПЛА над территорией Смоленской области

Дежурные средства ПВО утром 1 октября уничтожили по меньшей мере пять украинских беспилотников над территорией Смоленской области. Губернатор региона Василий Анохин подтвердил, что пять аппаратов самолётного типа было подавлено над Смоленском и пригородами. По его словам, пострадавших и разрушений не зафиксировано.

В Минобороны России сообщили о пресечении попытки Украины нанести удар беспилотниками по Смоленску.

«Дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата уничтожено над территорией Смоленской области», — говорится в сообщении ведомства.

Спустя несколько часов в МО рассказали об уничтожении ещё двух БПЛА в том же секторе.

Губернатор Смоленской области Василий Анохин подтвердил, что утром 1 октября силы противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы подавили три украинских беспилотника самолётного типа.

Позднее он уточнил, что противник предпринял новые попытки атак. По словам главы региона, над Смоленском и пригородами было подавлено пять беспилотных летательных аппаратов самолётного типа.

Также на russian.rt.com Минобороны: беспилотник ВСУ уничтожен над Краснодарским краем

«Пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные службы», — написал он в Telegram.

Незадолго до этого в МО также сообщили об уничтожении БПЛА в Краснодарском крае.

Уничтожение боевиков «Азова»* и удары по объектам ВСУ

Начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук заявил, что на Краснолиманском направлении уничтожена группа украинских военных, среди которых были боевики «Азова».

«На Краснолиманском направлении в районе Торского выступа и Серебрянского лесничества действиями подразделений группировки войск «Центр» при поддержке артиллерии и авиации нанесено огневое поражение штурмовым группам 67-й механизированной бригады ВСУ и 12-й бригады специального назначения «Азов», — сказал он.

По словам Савчука, противник потерял более 50 военнослужащих, боевую бронированную машину и автомобиль-пикап.

Кроме того, средства ПВО группировки «Центр» сбили беспилотный летательный аппарат «Лелека-100». Армейская авиация нанесла удары по командно-наблюдательному пункту и пункту временной дислокации украинских войск в районе населённого пункта Торское.

В свою очередь, начальник пресс-центра группировки войск «Запад» Сергей Зыбинский рассказал, что в ходе боевых действий на Купянском направлении оперативно-тактическая авиация группировки нанесла два удара по пунктам временной дислокации 44-й механизированной бригады и по подразделению радиоэлектронной борьбы в районе Чернещины (Харьковская область).

Также по теме ВСУ стараются добивать попадающих в плен украинских солдат Офицер-инструктор группировки войск «Юг» ВС России с позывным Аид заявил, что ВСУ стараются добивать попадающих в плен украинских...

Кроме того, экипажи ударных вертолётов Ка-52 и Ми-28 и самолёты штурмовой авиации нанесли 13 ракетно-бомбовых ударов по скоплению живой силы, вооружения и военной техники 14-й, 32-й механизированных бригад 40-го стрелкового батальона и подразделений территориальной обороны в районах Ивановки, Синьковки, Берестового и Кисловки.

Также артиллерия группировки уничтожила радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 американского производства, 152-мм гаубицу «Мста-Б» и миномётный расчёт в районах н. п. Песчаное, Крахмальное и Колодези.

«Общие потери противника составили более двух взводов живой силы и две боевые бронированные машины «Казак», — заключил Зыбинский.

Ранее Минобороны РФ заявило об уничтожении пункта погрузки 38-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ в Николаевской области.

Как заявили в ведомстве, средства разведки выявили место погрузки эшелона с бронетехникой, предназначенной для усиления украинских войск на линии боевого соприкосновения.

«Координаты цели были оперативно переданы расчёту ракетного комплекса наземного базирования, который нанёс высокоточный удар», — говорится в сообщении.

Как подчеркнули в ведомстве, пункт погрузки был уничтожен.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.