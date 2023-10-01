ВСУ за сутки на Купянском направлении потеряли более двух взводов

Начальник пресс-центра группировки войск «Запад» Сергей Зыбинский заявил, что ВСУ на Купянском направлении за сутки потеряли более двух взводов пехоты.

Об этом информирует ТАСС. «Общие потери противника составили более двух взводов живой силы, две боевые бронированные машины «Козак», — говорится в сообщении. Ранее в Минобороны России заявили об отражении семи атак ВСУ на Донецком направлении.