Подразделения группировки «Юг» на Донецком направлении отразили семь атак ВСУ, работая во взаимодействии с авиацией и артиллерией. Как заявили в Минобороны России, противник потерял в этом секторе до 430 военнослужащих убитыми и ранеными. Ещё две атаки отражены благодаря слаженным действиям подразделений группировки «Центр» на Краснолиманском направлении.

По данным Минобороны России, на Донецком направлении подразделения группировки «Юг» во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили семь атак ВСУ в районах населённых пунктов Клещеевка, Марьинка, Водяное и Химик (ДНР). Наряду с этим поражены живая сила и техника противника в районах н. п. Богдановка и Курдюмовка (ДНР).

Как заявили в МО РФ, противник потерял на этом направлении до 430 военнослужащих убитыми и ранеными, четыре боевые бронированные машины и два автомобиля.

В ходе контрбатарейной борьбы российские артиллеристы поразили систему М777 производства США, самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства, а также САУ «Гвоздика».

На Запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке авиации и артиллерии поразили противника в районе н. п. Вербовое (Запорожская область). Как уточнили в МО, в результате уничтожены до 30 украинских военных, две боевые бронированные машины и три автомобиля.

Также на russian.rt.com Военный аналитик Литовкин: попытки нового наступления ВСУ будут бесполезны

В ходе контрбатарейной борьбы поражены буксируемая гаубица М119 производства США, артиллерийская установка FH70 производства Великобритании, а также две гаубицы Д-30 и одна «Мста-Б».

На Купянском направлении подразделения группировки «Запад» в ходе активных действий при поддержке авиации и огня артиллерии поразили противника в районе н. п. Степовая Новосёловка (Харьковская область). Уничтожены до 20 украинских военных и два автомобиля. Также поражены артиллерийская система М777 производства США, орудие «Мста-Б» и САУ «Гвоздика».

На Краснолиманском направлении благодаря слаженным действиям подразделений группировки «Центр», ударам армейской авиации и артиллерии отражены две атаки штурмовых групп 21-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районах н. п. Ямполовка (ДНР), Червоная Диброва (ЛНР).

Также по теме InfoBRICS: Пентагон впал в панику из-за уничтожения натовского оружия на Украине Пентагон впал в панику из-за уничтожения дорогостоящего вооружения Североатлантического альянса, которое западные страны поставляют...

Также поражены живая сила и техника противника в районах н. п. Кузьмино (ЛНР) и Григоровка (ДНР). По данным российской стороны, уничтожены до 50 военнослужащих ВСУ, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также гаубица Д-30.

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки «Восток» во взаимодействии с авиацией и артиллерией поразили штурмовые отряды ВСУ в районе н. п. Никольское (ДНР) и отразили две атаки 127-й и 128-й бригад территориальной обороны в районах н. п. Ровнополь (ДНР) и Приютное (Запорожская область).

Противник потерял в этом секторе более 120 военнослужащих, а также два пикапа, артиллерийскую систему М777 производства США и САУ Krab.

На Херсонском направлении ВСУ потеряли до 40 военнослужащих и три автомобиля.

Авиация, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ поразили живую силу и военную технику ВСУ в 102 районах.

По данным МО, уничтожены три склада боеприпасов 124-й и 126-й бригад территориальной обороны, 81-й аэромобильной бригады ВСУ в районах н. п. Киселёвка, Шляховое (Херсонская область) и Краматорск (ДНР).

Средства противовоздушной обороны перехватили девять реактивных снарядов РСЗО «Ураган», а также один снаряд системы HIMARS производства США. Уничтожены 25 беспилотников.

Кроме того, утром 30 сентября Военная хроника со ссылкой на украинские мониторинговые каналы сообщила, что по объектам в городе Запорожье наносятся удары. Предположительно, для этих целей применялись сверхзвуковые ракеты. По предварительной информации, речь идёт об ударах ОТРК «Искандер» по местам ремонта военной техники и хранения боеприпасов.