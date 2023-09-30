InfoBRICS: Пентагон впал в панику из-за уничтожения натовского оружия на Украине
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Об этом в статье для издания InfoBRICS заявил военный аналитик Драго Босник.
«За кулисами Пентагон впал в тихую панику, видя, что на Украине горит оружие на сотни миллиардов долларов, поставленное НАТО», — говорится в публикации.
Босник добавил, что зарубежные СМИ пытались продвинуть идею, что западное вооружение превосходит российское, однако это оказалось ложью.
Во-первых, пишет автор, оружие НАТО не помогло ВСУ достичь успехов в ходе контрнаступления.
Кроме того, становится очевидно, что украинские военные предпочитают использовать старые, советские аналоги вооружения.
«Западные эквиваленты чрезвычайно эффективны лишь на «военных неделях моды» и в Голливуде», — заключил обозреватель.
Ранее военкор RT Мурад Газдиев опубликовал несколько видео, на которых зафиксировано, как российские войска уничтожают технику и военных ВСУ.