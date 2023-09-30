Пентагон впал в панику из-за уничтожения дорогостоящего вооружения Североатлантического альянса, которое западные страны поставляют Вооружённым силам Украины.

Об этом в статье для издания InfoBRICS заявил военный аналитик Драго Босник.

«За кулисами Пентагон впал в тихую панику, видя, что на Украине горит оружие на сотни миллиардов долларов, поставленное НАТО», — говорится в публикации.

Босник добавил, что зарубежные СМИ пытались продвинуть идею, что западное вооружение превосходит российское, однако это оказалось ложью.

Во-первых, пишет автор, оружие НАТО не помогло ВСУ достичь успехов в ходе контрнаступления.

Кроме того, становится очевидно, что украинские военные предпочитают использовать старые, советские аналоги вооружения.

«Западные эквиваленты чрезвычайно эффективны лишь на «военных неделях моды» и в Голливуде», — заключил обозреватель.

Ранее военкор RT Мурад Газдиев опубликовал несколько видео, на которых зафиксировано, как российские войска уничтожают технику и военных ВСУ.