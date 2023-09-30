Узнать больше

InfoBRICS: Пентагон впал в панику из-за уничтожения натовского оружия на Украине

Короткая ссылка
Пентагон впал в панику из-за уничтожения дорогостоящего вооружения Североатлантического альянса, которое западные страны поставляют Вооружённым силам Украины.
InfoBRICS: Пентагон впал в панику из-за уничтожения натовского оружия на Украине
  • Gettyimages.ru

Об этом в статье для издания InfoBRICS заявил военный аналитик Драго Босник.

«За кулисами Пентагон впал в тихую панику, видя, что на Украине горит оружие на сотни миллиардов долларов, поставленное НАТО», — говорится в публикации.

Босник добавил, что зарубежные СМИ пытались продвинуть идею, что западное вооружение превосходит российское, однако это оказалось ложью.

Во-первых, пишет автор, оружие НАТО не помогло ВСУ достичь успехов в ходе контрнаступления.

Кроме того, становится очевидно, что украинские военные предпочитают использовать старые, советские аналоги вооружения.

«Западные эквиваленты чрезвычайно эффективны лишь на «военных неделях моды» и в Голливуде», — заключил обозреватель.

Ранее военкор RT Мурад Газдиев опубликовал несколько видео, на которых зафиксировано, как российские войска уничтожают технику и военных ВСУ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить