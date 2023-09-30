Военный аналитик Литовкин: попытки нового наступления ВСУ будут бесполезны
- AP
«Перспективы всё те же самые, что были последние три месяца. Они пытаются прорваться в Крым и перерезать нам сухопутный путь в Крым, пытаются прорваться к Азовскому морю. Но это бесполезная затея», — подчеркнул Литовкин.
Как отметил аналитик, новое наступление ВСУ приведёт к ещё большему количеству жертв.
«Ещё тысячу людей положить для выполнения тех задач, которые поставили перед (Владимиром. — RT) Зеленским его кураторы в Лондоне и Вашингтоне», — заключил он.
Ранее стало известно, что Владимир Зеленский согласовал с кураторами из США и Британии новое наступление ВСУ в начале октября.
Его планируется провести на Херсонском и Запорожском направлениях. В частности, оно предполагает захват Запорожской АЭС.