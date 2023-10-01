ВС России уничтожили 50 украинских военных, в том числе боевиков «Азова»
Об этом, как информирует РИА Новости, сообщил начальник пресс-центра группировки подполковник Александр Савчук.
«Нанесено огневое поражение по штурмовым группам 67-й механизированной бригады ВСУ и 12-й бригады специального назначения «Азов»*, — говорится в сообщении.
Кроме того, отмечается, что были уничтожены боевая бронированная машина и пикап противника, а также БПЛА «Лелека-100».
Также начальник пресс-центра группировки войск «Запад» Сергей Зыбинский заявил, что ВСУ на Купянском направлении за сутки потеряли более двух взводов пехоты.
* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.