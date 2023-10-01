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ВС России уничтожили 50 украинских военных, в том числе боевиков «Азова»

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Группировка «Центр» уничтожила 50 украинских военных, в том числе боевиков «Азова»*.

Об этом, как информирует РИА Новости, сообщил начальник пресс-центра группировки подполковник Александр Савчук.

«Нанесено огневое поражение по штурмовым группам 67-й механизированной бригады ВСУ и 12-й бригады специального назначения «Азов»*, — говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что были уничтожены боевая бронированная машина и пикап противника, а также БПЛА «Лелека-100».

Также начальник пресс-центра группировки войск «Запад» Сергей Зыбинский заявил, что ВСУ на Купянском направлении за сутки потеряли более двух взводов пехоты.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.

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