В Минобороны России заявили, что российские войска на Донецком направлении отразили десять атак ВСУ и теробороны у Андреевки, Клещеевки, Красногоровки, Курдюмовки.

Об этом говорится в сводке ведомства.

«На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии отразили десять атак штурмовых групп 110-й механизированной, 3-й штурмовой бригад ВСУ и 118-й бригады территориальной обороны в районах населённых пунктов Андреевка, Клещеевка, Красногоровка и Курдюмовка Донецкой Народной Республики», — отмечается в заявлении.

Ранее стало известно, что Вооружённые силы России нанесли удар по штурмовым отрядам Нацгвардии и ВС Украины в районе Серебрянского лесничества, противник потерял более 50 военнослужащих.