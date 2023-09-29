ВСУ потеряли более 50 штурмовиков у Серебрянского лесничества

Вооружённые силы России нанесли удар по штурмовым отрядам нацгвардии и ВСУ в районе Серебрянского лесничества, противник потерял более 50 военнослужащих.

Об этом, как информирует ТАСС, сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Центр» Александр Савчук.

«Нанесено поражение штурмовым группам 67-й механизированной бригады ВСУ и 5-й бригады национальной гвардии Украины», — говорится в сообщении.

Отмечается, что также была уничтожена боевая машина пехоты противника.

Ранее Минобороны России показало работу расчётов ЗРК «Тор-М2» на Купянском направлении.

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