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Минобороны России показало работу расчётов ЗРК «Тор-М2» на Купянском направлении

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Российские расчёты зенитных ракетных комплексов «Тор-М2» успешно обеспечивают противовоздушную оборону на Купянском направлении, заявило Минобороны России.
Минобороны России показало работу расчётов ЗРК «Тор-М2» на Купянском направлении
  • РИА Новости
  • © Министерство обороны РФ

Ведомство подчеркнуло, что зенитчики эффективно уничтожают вертолёты, самолёты, баллистические ракеты, а также беспилотники противника на дальних дистанциях в широком диапазоне высот.

По данным Минобороны России, расчёт ЗРК «Тор-М2» Западного военного округа ликвидировал более 100 беспилотников различного назначения.

«Кроме того, на днях один из расчётов округа уничтожил барражирующий боеприпас американского производства Switchblade», — говорится в сообщении.

Ранее ведомство заявило, что ВС России поразили на Купянском направлении две артустановки США.

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