Минобороны России показало работу расчётов ЗРК «Тор-М2» на Купянском направлении

Российские расчёты зенитных ракетных комплексов «Тор-М2» успешно обеспечивают противовоздушную оборону на Купянском направлении, заявило Минобороны России.

Ведомство подчеркнуло, что зенитчики эффективно уничтожают вертолёты, самолёты, баллистические ракеты, а также беспилотники противника на дальних дистанциях в широком диапазоне высот.

По данным Минобороны России, расчёт ЗРК «Тор-М2» Западного военного округа ликвидировал более 100 беспилотников различного назначения.

«Кроме того, на днях один из расчётов округа уничтожил барражирующий боеприпас американского производства Switchblade», — говорится в сообщении.

Ранее ведомство заявило, что ВС России поразили на Купянском направлении две артустановки США.