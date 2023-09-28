Минобороны России показало работу расчётов ЗРК «Тор-М2» на Купянском направлении
- РИА Новости
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Ведомство подчеркнуло, что зенитчики эффективно уничтожают вертолёты, самолёты, баллистические ракеты, а также беспилотники противника на дальних дистанциях в широком диапазоне высот.
По данным Минобороны России, расчёт ЗРК «Тор-М2» Западного военного округа ликвидировал более 100 беспилотников различного назначения.
«Кроме того, на днях один из расчётов округа уничтожил барражирующий боеприпас американского производства Switchblade», — говорится в сообщении.
Ранее ведомство заявило, что ВС России поразили на Купянском направлении две артустановки США.