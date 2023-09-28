Минобороны: на Купянском направлении уничтожено две американские артустановки

ВС России поразили на Купянском направлении две артустановки США.

Об этом информирует Министерство обороны России.

Как передаёт ведомство, во время контрбатарейной борьбы российские военные поразили артиллерийскую систему М777 американского производства, самоходную артиллерийскую установку М109 Paladin, гаубицу «Мста-Б» и самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».

Кроме того, в Минобороны заявили, что российские войска в ходе спецоперации на Украине за прошедшие сутки поразили в Кировоградской области 62-й арсенал боеприпасов Сухопутных войск Украины.