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Минобороны: на Купянском направлении уничтожено две американские артустановки

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ВС России поразили на Купянском направлении две артустановки США.
Минобороны: на Купянском направлении уничтожено две американские артустановки
  • РИА Новости

Об этом информирует Министерство обороны России.

Как передаёт ведомство, во время контрбатарейной борьбы российские военные поразили артиллерийскую систему М777 американского производства, самоходную артиллерийскую установку М109 Paladin, гаубицу «Мста-Б» и самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».

Кроме того, в Минобороны заявили, что российские войска в ходе спецоперации на Украине за прошедшие сутки поразили в Кировоградской области 62-й арсенал боеприпасов Сухопутных войск Украины.

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