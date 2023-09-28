Минобороны: на Купянском направлении уничтожено две американские артустановки
- РИА Новости
Об этом информирует Министерство обороны России.
Как передаёт ведомство, во время контрбатарейной борьбы российские военные поразили артиллерийскую систему М777 американского производства, самоходную артиллерийскую установку М109 Paladin, гаубицу «Мста-Б» и самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».
Кроме того, в Минобороны заявили, что российские войска в ходе спецоперации на Украине за прошедшие сутки поразили в Кировоградской области 62-й арсенал боеприпасов Сухопутных войск Украины.