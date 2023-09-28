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ВС России поразили арсенал боеприпасов ВСУ

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В Минобороны России заявили, что российские войска в ходе спецоперации на Украине за прошедшие сутки поразили в Кировоградской области 62-й арсенал боеприпасов Сухопутных войск Украины.
ВС России поразили арсенал боеприпасов ВСУ
  • РИА Новости

Об этом говорится в сводке ведомства.

«В районе населённого пункта Богдановка Кировоградской области поражён 62-й арсенал боеприпасов Сухопутных войск Украины», — указывает министерство.

Вместе с этим отмечается, что в районе населённого пункта Фёдоровка Донецкой Народной Республики поражён командно-наблюдательный пункт подразделения 54-й механизированной бригады Вооружённых сил Украины (ВСУ).

Ранее сообщалось, что ВКС России сбили самолёт Су-25 ВСУ в районе Торецкого в ДНР.

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