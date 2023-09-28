ВС России поразили арсенал боеприпасов ВСУ

В Минобороны России заявили, что российские войска в ходе спецоперации на Украине за прошедшие сутки поразили в Кировоградской области 62-й арсенал боеприпасов Сухопутных войск Украины.

РИА Новости

Об этом говорится в сводке ведомства. «В районе населённого пункта Богдановка Кировоградской области поражён 62-й арсенал боеприпасов Сухопутных войск Украины», — указывает министерство. Вместе с этим отмечается, что в районе населённого пункта Фёдоровка Донецкой Народной Республики поражён командно-наблюдательный пункт подразделения 54-й механизированной бригады Вооружённых сил Украины (ВСУ). Ранее сообщалось, что ВКС России сбили самолёт Су-25 ВСУ в районе Торецкого в ДНР.