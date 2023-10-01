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Военная хроника: отдельная бригада «Север-Z» отбивает атаку ВСУ на Артёмовском направлении

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Отдельная добровольческая разведывательно-штурмовая бригада «Север-Z» отбивает атаку Вооружённых сил Украины на Артёмовском направлении.
Военная хроника: отдельная бригада «Север-Z» отбивает атаку ВСУ на Артёмовском направлении
  • РИА Новости

Об этом сообщает Военная хроника.

Отмечается, что ВС Украины устраивают в зоне ответственности соединения «мясной штурм», далее, когда несколько волн пехоты украинской армии погибает под огнём пулемёта и снайперов, присылают бронетехнику для спасения тех, кто отступил.

Таким образом, украинские войска теряют живую силу и дефицитную технику, сказано в материале.

Как сообщили в Минобороны России, российские военные за сутки отразили четыре атаки ВС Украины в районе Приютного в Запорожской области.

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