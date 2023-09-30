В районе Торского выступа: в ВС РФ заявили об отражении четырёх атак ВСУ на Краснолиманском направлении

Военнослужащие из группировки «Центр» при поддержке артиллерии и авиации сорвали и отразили попытки ВСУ атаковать в районе Торского выступа. Наряду с этим авиация нанесла удары по двум пунктам временной дислокации противника в районе населённого пункта Торское. В группировке «Юг» тем временем заявили об отражении двух атак на Марьинском и Авдеевском направлениях.

Начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук заявил, что на Краснолиманском направлении сорваны и отражены четыре попытки атаки со стороны ВСУ.

«В районе Торского выступа действиями подразделений группировки войск «Центр», огнём артиллерии, ударами штурмовой и армейской авиации сорваны и отражены четыре попытки атак штурмовых групп 63-й механизированной бригады ВСУ», — сказал Савчук.

Кроме того, авиация нанесла удары по двум пунктам временной дислокации противника в районе населённого пункта Торское.

Как добавил Савчук, в ходе контрбатарейной борьбы российские военные вскрыли и подавили более десяти артиллерийских расчётов украинских войск. По данным российской стороны, противник потерял на этом направлении до 50 военнослужащих. Также уничтожена боевая бронированная машина.

В свою очередь, начальник пресс-центра группировки «Юг» Георгий Минесашвили заявил, что военнослужащие объединения отразили две атаки ВСУ на Марьинском и Авдеевском направлениях и уничтожили две диверсионно-разведывательные группы противника в районе Андреевки.

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Кроме того, авиация группировки поразила ряд объектов ВСУ.

«Авиацией группировки нанесено поражение живой силе и военной технике в 25 районах», — сказал Минесашвили.

По его словам, противник потерял боевую машину пехоты, две боевые машины РСЗО, гаубицу «Мста-Б», станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, пять миномётов калибра 120 мм, 11 автомобилей и восемь беспилотных летательных аппаратов.

Артиллерия группировки уничтожила шесть опорных пунктов ВСУ в Клещеевке, а экипажи тяжёлых огнемётных систем «Солнцепёк» поразили живую силу противника в районе н. п. Предтечино (ДНР).

Как заявил начальник пресс-центра группировки «Восток» подполковник Олег Чехов, на Южно-Донецком направлении отражено три атаки противника в направлении Приютного. Также пресечено выдвижение группы пехоты противника в районе Старомайорского.

ВС РФ также нанесли комплексное огневое поражение пунктам временной дислокации и скоплениям живой силы противника в районах Урожайного, Старомайорского и Златополя, Как пояснил Чехов, уничтожены пять складов боеприпасов, автомобильная техника и боевики ВСУ.

«Поражены четыре пункта временной дислокации 79-й десантно-штурмовой бригады в Новомихайловке и три пункта временной дислокации 72-й механизированной бригады в Константиновке», — добавил Чехов.

В ходе контрбатарейной борьбы ВСУ потеряли буксируемую гаубицу M777, три артиллерийских орудия Д-20 и три миномётных расчёта, в том числе кочующий миномёт на пикапе.

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Помимо прочего, РИА Новости со ссылкой на источник сообщило, что ВС РФ пресекли попытку высадки десанта ВСУ под Херсоном.

«За прошедшие сутки в результате огневого поражения соединениями группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении пресечена попытка высадки противника на острове Большой Потёмкин, уничтожены до 12 военнослужащих ВСУ», — приводит агентство слова собеседника.

Наряду с этим российские военные в районе островов, расположенных в устье Днепра, поразили два 120-мм миномётных расчета вместе с боекомплектом. Уничтожены шесть боевиков ВСУ, ещё трое получили ранения. В дополнение к этому под Херсоном поражён пункт управления БПЛА, ликвидированы четверо украинских военнослужащих, ещё двое ранены.

Отдельно в Минобороны РФ рассказали, что Су-35с ВКС России уничтожил самолёт ВСУ.

Как отметили в ведомстве, экипажи многоцелевых истребителей этой модели отработали патрулирование в заданном районе и прикрытие действий самолётов бомбардировочной и штурмовой авиации, а также вертолётов армейской авиации при нанесении авиационных ударов по военным объектам и технике ВСУ.

По данным оборонного ведомства, во время одного из вылетов был своевременно обнаружен и уничтожен самолёт ВСУ.