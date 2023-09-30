ВС России пресекли попытку высадки ВСУ на острове Большой Потёмкин

Группировка войск «Днепр» ВС России пресекла попытку Вооружённых сил Украины высадиться на острове Большой Потёмкин в Херсонской области.

Об этом сообщил представитель оперативных служб региона.

«Пресечена попытка высадки противника на остров Большой Потёмкин, в результате огневого поражения уничтожено до 12 военнослужащих ВСУ», — цитирует оперативные службы ТАСС.

Кроме того, российские войска уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ. В результате атаки ликвидированы четыре украинских военных.

Ранее Минобороны России сообщило об уничтожении пункта управления формирования «Иностранный легион».

Также сообщалось, что ВС России бьют по правому берегу Днепра для профилактики атак ВСУ.