Рогов: ВС России бьют по правому берегу Днепра для профилактики атак ВСУ
Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, передаёт ТАСС.
По его словам, на сегодняшний день ВС России постоянно наносят удары по Бериславу и посёлку Казацкий, который находится напротив Новой Каховки.
«Это профилактика попыток наступления со стороны противника, форсирования Днепра, переброски подкреплений и других действий, у ВСУ ударный кулак там есть», — добавил Рогов.
Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский согласовал с Западом новое наступление на Херсонском и Запорожском направлениях.