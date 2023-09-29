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Рогов: ВС России бьют по правому берегу Днепра для профилактики атак ВСУ

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Российские бойцы наносят удары по объектам украинских войск на правом берегу Днепра в Херсонской области, чтобы усложнить противнику подготовку к форсированию реки и наступлению.

Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, передаёт ТАСС.

По его словам, на сегодняшний день ВС России постоянно наносят удары по Бериславу и посёлку Казацкий, который находится напротив Новой Каховки.

«Это профилактика попыток наступления со стороны противника, форсирования Днепра, переброски подкреплений и других действий, у ВСУ ударный кулак там есть», — добавил Рогов.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский согласовал с Западом новое наступление на Херсонском и Запорожском направлениях.

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