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Пушилин заявил, что ВС России увеличили серую зону в Марьинке в ДНР

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Российские военнослужащие увеличили серую зону в населённом пункте Марьинка в Донецкой Народной Республике после активных боестолкновений.
Пушилин заявил, что ВС России увеличили серую зону в Марьинке в ДНР
  • © РИА Новости / Александр Гальперин

Об этом рассказал глава ДНР Денис Пушилин в своём Telegram-канале.

По его словам, подразделения ВС России в результате операций увеличили серую зону в северной и северо-западной частях Марьинки.

Кроме того, российская армия добилась успехов в районе населённых пунктов Опытное и Весёлое.

Ранее Минобороны России заявило, что потери ВСУ на Донецком направлении за неделю составили более 1760 военнослужащих.

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