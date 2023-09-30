Группировка войск «Юг» уничтожила шесть опорных пунктов ВСУ в Клещеевке

Начальник пресс-центра Южной группировки войск Георгий Минесашвили заявил, что российская артиллерия уничтожила шесть опорных пунктов ВСУ в Клещеевке.

Об этом информирует ТАСС.

«Артиллерией группировки уничтожены шесть опорных пунктов в Клещеевке», — говорится в сообщении.

Также группировка «Юг» отразила две атаки ВСУ на Марьинском и Авдеевском направлениях.