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Группировка войск «Юг» уничтожила шесть опорных пунктов ВСУ в Клещеевке

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Начальник пресс-центра Южной группировки войск Георгий Минесашвили заявил, что российская артиллерия уничтожила шесть опорных пунктов ВСУ в Клещеевке.

Об этом информирует ТАСС.

«Артиллерией группировки уничтожены шесть опорных пунктов в Клещеевке», — говорится в сообщении.

Также группировка «Юг» отразила две атаки ВСУ на Марьинском и Авдеевском направлениях.

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