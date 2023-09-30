Группировка войск «Юг» уничтожила шесть опорных пунктов ВСУ в Клещеевке
Начальник пресс-центра Южной группировки войск Георгий Минесашвили заявил, что российская артиллерия уничтожила шесть опорных пунктов ВСУ в Клещеевке.
Об этом информирует ТАСС.
«Артиллерией группировки уничтожены шесть опорных пунктов в Клещеевке», — говорится в сообщении.
Также группировка «Юг» отразила две атаки ВСУ на Марьинском и Авдеевском направлениях.
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