Подразделения Южной группировки войск отразили девять атак со стороны украинских штурмовых групп на Донецком направлении. Также в пресс-центре группировки войск «Юг» ВС РФ сообщили о поражении авиацией командно-наблюдательного пункта 109-й бригады территориальной обороны и пункта временной дислокации 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. Потери украинской армии составили свыше 230 военнослужащих, танк, три БМП, 12 автомобилей и склад боеприпасов.

На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили девять атак украинских штурмовых групп 10-й горно-штурмовой, 53-й, 54-й и 110-й механизированных бригад, 101-й бригады охраны генерального штаба ВСУ и 4-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины, сообщил начальник пресс-центра группировки Георгий Минесашвили.

Кроме того, авиация поразила командно-наблюдательный пункт 109-й бригады территориальной обороны, пункт временной дислокации 79-й десантно-штурмовой бригады, а также живую силу и военную технику в 27 районах.

По его словам, потери противника составили свыше 230 военнослужащих, танк, три БМП, 12 автомобилей и склад боеприпасов.

В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены две САУ Crab польского производства, одна гаубица Panzerhaubitze 2000 немецкого производства и орудие Д-30.

Средствами ПВО и РЭБ и огнём из стрелкового оружия уничтожено семь украинских БПЛА, а также перехвачены три противолокационные ракеты HARM.

«Восток»

На Южно-Донецком направлении российские войска уничтожили опорный пункт украинских войск, а также разгромили три разведгруппы ВСУ, сообщил начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов.

«На Южно-Донецком направлении подразделениями группировки войск «Восток» при поддержке артиллерии и авиации уничтожены опорный пункт ВСУ и полевой склад боеприпасов в районе Новодонецкого. Огнём артиллерии пресечена деятельность трёх разведгрупп ВСУ в районах Урожайного и Червоного, а также уничтожен пикап с националистами в районе Левадного», — сказал он.

Вдобавок нанесено поражение пунктам временной дислокации 79-й штурмовой и 72-й механизированной бригад ВСУ, а также 127-й бригады территориальной обороны.

В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены артиллерийское орудие Д-20 и два миномётных расчёта. Авиаударами поражены пункты сосредоточения живой силы и техники ВСУ в районах Новомихайловки, Шахтёрского, Зелёного Поля, Старомайорского и Урожайного.

Купянское направление

Минобороны России продемонстрировало кадры боевой работы расчёта реактивных систем залпового огня «Ураган» группировки войск Западного военного округа на Купянском направлении.

«Благодаря действиям военной разведки Западного военного округа на Купянском направлении был обнаружен опорный пункт с личным составом и скопление бронетехники противника. Батарее РСЗО «Ураган» была поставлена задача скрытно занять позиции и нанести удар. Боевые машины РСЗО выехали из укрытия и выдвинулись на огневые позиции. Расчёты выставили орудия по координатам и произвели пуски 220-мм снарядами», — говорится в сообщении.

В ведомстве указали, что за успешное выполнение боевых задач их представили к государственным наградам.

«Расчёты реактивной артиллерии постоянно курсируют вдоль предварительных позиций, от получения координат до удара — несколько минут. Точки, выбранные для стрельбы, расчёты «Ураганов» меняют иногда до десяти раз в сутки. Есть дневные и ночные. На каждой находиться можно несколько минут», — подчеркнули в МО РФ.

Боевая работа расчёта РСЗО «Ураган» ЗВО в зоне СВО

Наряду с этим военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что на Купянском направлении активизировалась украинская авиация.

«Жители города Харькова вчера неоднократно видели в небе над городом украинские самолёты. Инверсионные следы от самолётов наблюдались также в окрестностях Чугуева. Авиация противника держится на безопасном для себя расстоянии и не входит в зону поражения нашей ПВО», — указал он в разговоре с РИА Новости.

Краснолиманское направление

Расчёты реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град» Центрального военного округа поразили район скопления личного состава ВСУ на Краснолиманском направлении, сообщили в МО РФ.

«Получив данные от расчётов беспилотных летательных аппаратов о выявленном месте расположения украинских националистов, артиллерийский расчёт оперативно прибыл в район боевого применения. Произведя развёртывание боевой машины из походного положения в боевое, артиллеристы навели установку на цель и залпом реактивных снарядов произвели уничтожение скопления противника на дистанции более 14 км», — говорится в сообщении.

Указывается, что слаженная работа военнослужащих расчёта РСЗО «Град» и разведывательных подразделений позволяет эффективно наносить огневое поражение выявленных мест скопления личного состава и техники противника, а также поддерживать действия российских подразделений, накрывая огнём позиции ВСУ.